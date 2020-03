"Taniec z gwiazdami 11". Kulisy ostatniego odcinka tej wiosny. Jak wyglądało przygotowanie uczestników "Dancing with the stars"?

Drugi odcinek 11. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" był jednocześnie ostatnim tej wiosny. Wszystko ze względu na bezpieczeństwo uczestników i ekipy tworzącej program. Przyglądamy się zatem, jak wyglądało przygotowanie uczestników za kulisami.

Ostatni odcinek "Dancing with the stars" za kulisami

To był wyjątkowy odcinek "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Wszystkie pary zatańczyły na wysokim poziomie, padł nawet pierwszy w 11. edycji rekord ocen od jury - Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino otrzymali maksymalną możliwą liczbę punktów. Na koniec ogłoszono, że show zostaje zawieszony ze względu na wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego.

Zanim Krzysztof Ibisz ogłosił przykrą dla większości uczestników, twórców i sympatyków programu decyzję, każdy dawał z siebie wszystko, aby odcinek został zrealizowany na najwyższym poziomie. W studio nie było widowni, aby nie gromadzić dużej liczby osób w jednym miejscu. Kiedy jedna para tańczyła, pozostałe kibicowały jej z miejsc, które zwykle zapełnione są widzami.

Przypomnijmy, że w 11. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" udział biorą: Julia Wieniawa, Tomasz Oświeciński, Sylwia Lipka, Sylwester Wilk, Anna Karwan, Bogdan Kalus, Marcin Bosak, Nicole Bogdanowicz, Mikołaj Jędruszczak, Milena Rostkowska-Galant i Edyta Zając. Zobacz, jak wyglądało ich przygotowanie do ostatniego tej wiosny odcinka za kulisami!

