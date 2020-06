"Taniec z gwiazdami 11". Marcin Bosak odszedł z "Dancing with the stars"! Co dalej z Wiktorią Omyłą?

Trwają właśnie przygotowania do powrotu na antenę telewizji Polsat 11. edycji programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami", jednak wiele wskazuje na to, że na parkiecie nie zobaczymy wszystkich dotychczasowych uczestników show! Według doniesień "Faktu" z programu zrezygnował Marcin Bosak.

Program "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami 11" nie zagościł na długo na antenie Polsatu. Audycję trzeba było przerwać z powodu pandemii koronawirusa i zawiesić na czas nieokreślony. Teraz już wiadomo, że show powróci na antenę we wrześniu, ale wszystko wskazuje na to, że na parkiecie nie zobaczymy pełnego składu. Wiemy, kiedy "Taniec z gwiazdami" wróci na antenę Polsatu!Zobacz więcej Jak informuje "Fakt", z "Tańca z gwiazdami" zrezygnował Marcin Bosak. Gwiazdor serialu "M jak miłość" w rozmowie z "Faktem" nie chciał komentować tych doniesień, ale im nie zaprzeczył, mówiąc jedynie: Nie mogę się na ten temat wypowiadać. Jestem związany kontraktem. Czy Marcin Bosak już rzeczywiście nie pojawi się w 11. edycji programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami"? Czy pojawi się chociaż na moment i oficjalnie pożegna z widzami? Tego niestety jeszcze nie wiemy. Fani programu natomiast zastanawiają się, co stanie się z Wiktorią Omyłą, która partnerowała Bosakowi. Czy też odejdzie z programu czy zostanie dla niej znalezionego zastępstwo? Zobacz galerię https://facebook.com/telemagazynpl