"Taniec z gwiazdami 11". Najbliższy odcinek "Dancing with the Stars" zostanie zrealizowany bez udziału publiczności! Co z pozostałymi programami telewizji Polsat?

Koronawirus zbiera kolejne medialne żniwa. Po decyzji o zamknięciu kin i teatrów, wszystko wskazuje na to, że stacje telewizyjne realizujące programy z udziałem publiczności mogą mieć duży problem.

Jednym z głównych programów, które są realizowane na żywo i z udziałem publiczności, jest polsatowskie show "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". 2. odcinek 11. sezonu programu jest zaplanowany na piątek, 13 marca, ale już teraz wiadomo, że autorzy programu będą mieć spory problem.

Piątkowy odcinek "Tańca z gwiazdami" zostanie zrealizowany bez udziału publiczności! Trudno sobie to wyobrazić, ale to może być najbezpieczniejsze rozwiązanie, dzięki któremu nie trzeba będzie odwoływać realizacji programu całkowicie. Co więcej, to nie jedyne widowisko, które Polsat realizuje z udziałem publiczności. Czy pozostałe show stacji są zagrożone? W tej sprawie Telewizja Polsat wydała specjalny komunikat: