"Taniec z gwiazdami 11". Paulina Sykut-Jeżyna zapowiada odcinek specjalny "Dancing with the stars". Kiedy premiera?

Przerwana przez pandemię koronawirusa 11. edycja "Tańca z gwiazdami" zostanie wznowiona jesienią. Premierę 3. odcinka zaplanowano na 4 września br. Zanim jednak to nastąpi, widzowie będą mogli obejrzeć jeszcze odcinek specjalny programu.

O szczegółach opowiedziała w rozmowie z reporterką jastrzabpost Paulina Sykut-Jeżyna.

Wracamy we wrześniu. Ale kręciliśmy coś specjalnego. Fani Tańca z Gwiazdami na pewno będą mieli co oglądać jeszcze przed startem jesiennej ramówki. To będzie „Taniec z Gwiazdami w czasach pandemii”. Występy, które już były. Wspomnienia, zabawne sytuacje, rozmowy z naszymi gwiazdami, tancerzami, parami. Myślę, że to będzie coś bardzo fajnego. Fani na pewno będą szczęśliwi po takim czasie oczekiwania. Na pewno live telewizyjne będą wielkim wow po takim czasie, kiedy ich nie było, ale ten program również będzie fajnym smaczkiem dla tych, którzy kochają taniec. - powiedziała prezenterka.