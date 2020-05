"Taniec z gwiazdami 11". Wiemy, kiedy "Dancing with the stars" wróci na antenę Polsatu! Data powrotu ujawniona!

Jest już data powrotu 11. edycji "Tańca z gwiazdami". Szczegóły emisji przerwanej przez pandemię koronawirusa edycji, zostały ujawnione przez kostiumograf show – Malwinę Wędzikowską.

"Taniec z gwiazdami 11" wraca jesienią

11 edycja programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" została przerwana w marcu br. po emisji zaledwie dwóch odcinków. To wszystko z powodu pandemii koronawirusa. Od początku mówiło się, że taneczny show powróci na antenę Polsatu jesienią.

Właśnie poznaliśmy konkretną datę emisji 3. odcinka 11. edycji "Tańca z gwiazdami". Szczegółu ujawniła na swoim Instagramie kostiumograf show – Malwina Wędzikowska.

4 września wraca na antenę Taniec z gwiazdami i już nie mogę się doczekać! Za chwilę wchodzę do pracowni i zaczynam pracę nad kostiumami do "Tańca z gwiazdami" oznajmiła stylistka.

Telewizja Polsat jakiś czas temu zapewniała, że wszyscy uczestnicy 11. edycji "Tańca z gwiazdami" potwierdzili swój udział w jesiennych nagraniach. Informację potwierdziła również Malwina Wędzikowska.