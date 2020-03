"Taniec z gwiazdami". Aneta Piotrowska tańczyła z Rafałem Mroczkiem i Przemysławem Cypryańskim. Jak zmieniła się przez lata?

Mijają długie lata, a programy taneczne wciąż cieszą się sporą popularnością. W tym czasie rozrywkowe formaty wypromowały tancerzy i wprowadziły ich w świat blichtru. Rafał Maserak doskonale odnalazł się w show biznesie i wciąż bierze udział w "Tańcu z gwiazdami". Co natomiast z Anetą Piotrowską, którą niegdyś pokochali widzowie?

Aneta Piotrowska kiedyś w "Tańcu z gwiazdami"

Młodziutka, uśmiechnięta i rezolutna tancerka szybko zdobyła sympatię widzów. Przypomnijmy, że Aneta Piotrowska zadebiutowała w trzeciej edycji "Tańca z gwiazdami" w 2006 roku. Po prawie 15 latach taneczny show wciąż jest emitowany i można nawet rzec, że przeżywa swój renesans. W programie występują czołowe gwiazdy polskiego show biznesu. W tym między innymi Julia Wieniawa.

Parkiet pełny emocji w "Tańcu z gwiazdami"

Najwierniejsi fani "Tańca z gwiazdami" bardzo dobrze pamiętają duet Anety i Rafała Mroczka. Razem z aktorem "M jak miłość" wygrała trzecią edycję. Emocje na parkiecie były olbrzymie, a o tanecznej parze mówiła cała Polska - dosłownie. Z Przemysławem Cypryańskim i Mrozem w kolejnych edycjach już nie podbiła parkietu.

Wycofała się z show biznesu, ale nie z tańca

Zanim na dobre odcięła się o show-biznesowego zgiełku, tancerka robiła jeszcze karierę za granicą. Wzięła m.in. udział w brytyjskim "Strictly Come Dancing". W lipcu tego roku skończy 34 lata. Jest szczęśliwą mamą oraz prowadzi swoją szkołę fitness i tańca w Gdańsku.

Mroczek i Cypryański w "Dance, Dance, Dance"

Minęło sporo czasu od udziału Przemysława Cypryańskiego i Rafała Mroczka w "Tańcu z gwiazdami". Okazuje się, że aktorzy mają taneczny niedosyt. Aktualnie dają popis swoich umiejętności w "Dance, Dance, Dance" emitowanym w TVP2. Na początku wszyscy dziwili się, że Rafał Mroczek nie zaprosił do programu swojego brata Marcina. Plany na wspólny występ na pokrzyżowały ich życiowe zobowiązania i brak dyspozycji. Poza tym w wywiadzie - w dość żartobliwym tonie - zwrócono uwagę, że produkcja mogłaby nie udźwignąć temperamentu bliźniaków. - Nas z Marcinem łączy naprawdę dużo. Bardzo szybko potrafimy doprowadzić do wrzenia. To jest energia między bliźniakami. I chyba tej energii w tym programie byłoby za dużo - podsumował Rafał Mroczek. Pozostaje zatem kibicować aktorom, by zaszli jak dalej!

