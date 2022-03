"Taniec z gwiazdami". Beata Tadla odchodzi z Radia Zet z zaskakującego powodu. "Zrezygnowałam na własną prośbę. Z powodów rodzinnych"

Wygląda na to, że Beata Tadla znowu będzie musiała szukać nowej pracy. Dziennikarka niedawno została zatrudniona przez Radio Zet do prowadzenia swoich autorskich audycji radiowych. Jak się jednak okazuje, kariera dziennikarki u obecnego pracodawcy właśnie dobiega końca, co wyznała sama zainteresowana w rozmowie z portalem "Press".