"Taniec z gwiazdami". Doda zatańczy w "Dancing with the Stars"? Widzowie w końcu obejrzą na ekranie gwiazdy?

Telewizja Polsat przygotowuje się właśnie do realizacji 13. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", a w sieci i prasie bulwarowej pojawia się coraz więcej plotek odnośnie do nowego sezonu show. Czyżby telewizja Polsat szykowała naprawdę mocny i gwiazdorki skład? Widzowie w końcu zobaczą gwiazdy na parkiecie? Udział Dody w show byłby mocnym akcentem!

Doda po latach zatańczy w "Dancing with the Stars"? Widzowie w końcu obejrzą na ekranie gwiazdy?

"Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" to program, który od lat cieszy się dużą popularnością, jednak w ostatnich latach coraz częściej pojawiały się głosy krytyki, ze brakuje prawdziwych gwiazd chętnych do udziału w show, a zamiast nich angażowane są żony, partnerki czy krewni bądź znajomi prawdziwych gwiazd.

Widać, że te głosy trafiły do telewizji Polsat, bowiem właśnie trwają przygotowania do 13. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" i jeżeli pierwsze doniesienia okażą się prawdziwe, to może być bardzo mocny sezon pod względem składu gwiazdorskiego! Kilka dni temu pojawiły się głosy, że na parkiecie zobaczymy Beatę Kozidrak, która zapewne bardzo chce odbudować swój PR, więc udział w polsatowskim show byłby do tego wręcz doskonały.

Teraz za to "Super Express" poinformował, że Polsat finalizuje podpisanie kontraktu z Dodą! Jeżeli plotki się potwierdzą, to będzie wielkie wydarzenie, gdyż do tej pory Dorota Rabczewska była jedną z najczęściej odmawiających udziału w show gwiazd. Już w 2011 roku, gdy program realizowała stacja TVN, kontrowersyjna wokalistka wyznała, że 12. razy odmawiała udziału w programie!

Widać, że teraz, gdy Doda stara się jak najmocniej promować swoją twórczość i powrócić na szczyty list przebojów, udział w popularnym show byłby dla wokalistki bardzo atrakcyjny. Zapewne niektórzy upatrywaliby w Dodzie nawet zwyciężczyni całego programu! Jak myślicie, z kim powinna zatańczyć Doda w "Tańcu z gwiazdami"?

