"Taniec z gwiazdami". Iwona Pavlović zaliczyła wpadkę. Jurorka "Dancing with the stars" przesadziła z opalaniem?

Iwona Pavlović po przerwaniu - przez pandemię koronawirusa - zdjęć do "Tańca z gwiazdami" wróciła do Olsztyna, gdzie w pełni oddała się słonecznym kąpielom w ogrodzie. Niektórzy uważają jednak, że jurorka "Dancing with the stars" przesadziła z opalaniem. Jak teraz wygląda?

Iwona Pavlović narodową kwarantannę spędza w Olsztynie. Jurorka "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" pochwaliła się ostatnio w mediach społecznościowych opalenizną, którą w wolnym czasie udało się jej zdobyć w ogrodzie. Wiemy, kiedy "Taniec z gwiazdami" wróci na antenę Polsatu!Zobacz więcej Zdjęcie Iwony Pavlović w białej stylizacji wzbudziło sporo kontrowersji w sieci. Jedni zachwycają się jej mocną opalenizną, drudzy zaś otwarcie krytykują za zbyt długie opalanie się na słońcu. Gdzie się Pani już tak zdążyła opalić? Samoopalacz czy solarium? - zapytała jedna z internautek. Naturalna z ogródka...nie pracuję, więc korzystam...uwielbiam być opalona...to pewnie pozostałość po aktywnym tańczeniu. - wyjaśniła jurorka "Tańca z gwiazdami". Jesienią zmieni się skład uczestników "Dancing with the stars"? Telewizja Polsat komentuje!Zobacz więcej Odpowiedz Pavlović nie usatysfakcjonowała jednak wszystkich. Jedna z fanek otwarcie skrytykowała Pavlović. Zbyt mocna opalenizna... zbyt mocna, choć kobieta piękna - napisała jedna z fanek. Co ciekawe, jurorka "Tańca z gwiazdami" przyznała jej rację. Wiem, że nie powinna być tak mocna. Ale cóż mogę zrobić. Uwielbiam być opalona... A co wy sądzicie o opaleniźnie, której dorobiła się w wolnym czasie Iwona Pavlović? https://www.instagram.com/p/CBnsoGmD6m1/ Zobacz galerię https://facebook.com/telemagazynpl