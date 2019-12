"Taniec z gwiazdami". Iwona Pavlović zaskakuje wyglądem! Jak metamorfozę jurorki "Dancing with the stars" oceniają internauci?

Iwona Pavlović poczuła już karnawałowy klimat i postanowiła zaskoczyć swoich fanów wyglądem. Szykuje się na bal przebierańców? A może znowu chce być blondynką?

Iwona Pavlović zaskakuje wyglądem!

Wraz ze zbliżającym się sylwestrem wszyscy zaczynają myśleć o karnawale. Wygląda na to, że w imprezowy nastrój weszła także Iwona Pavlović. Jurorka "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" opublikowała zdjęcie, na którym jest do siebie zupełnie niepodobna!

Pavlović od lat nazywana jest "Czarną Mambą". Wszystko przez to, że głównie ubiera się na czarno, a przez długi czas jej znakiem rozpoznawczym były czarne włosy. W pewnym momencie była tancerka postanowiła przefarbować włosy i mogliśmy podziwiać ją w wersji rudej i blond. Ostatecznie powróciła jednak do korzeni. Swoim najnowszym zdjęciem opublikowanym w mediach społecznościowych przypomniała, że w każdym kolorze jest jej do twarzy.

Blond peruka zrobiła na internautach ogromne wrażenie. Niektórzy wskazywali, że Pavlović upodabnia się do Dody lub Mandaryni. Ci bardziej spostrzegawczy, oprócz koloru włosów zwrócili też uwagę na charakterystyczny sweterek i skojarzyli, że wcielenie jurorki "Tańca z gwiazdami" to Mariolka ze skeczów kabaretu Paranienormalni. "Pani Ivonko, a gdzie Gabryśka?" - zapytała jedna z fanek. "Tańczy jak szalona" - odpowiedziała Pavlović.

