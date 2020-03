"Taniec z gwiazdami". Krzysztof Ibisz z synem w "Dancing with the stars". Vincent Ibisz chce pójść w ślady ojca!

Anna Nowak Ibisz z synem Vincentem pojawiła się na widowni 1. odcinka 11. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Nastolatek miał okazję podejrzeć tatę, Krzysztof Ibisza w pracy i uczyć się od niego fachu. Czy pójdzie w ślady ojca i też zostanie prezenterem?

Anna Nowak Ibisz i Krzysztof Ibisz byli małżeństwem tylko 4 lata. Ich syn Vincent, przyszedł na świat w 2006 roku i wygląda na to, że marzy o karierze w telewizji. Tak przynajmniej wynika z wpisu jego mamy na Instagramie, która pochwaliła się zdjęciami z premierowego odcinka 11. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami".

Lubię patrzeć na nich razem, lubię robić im zdjęcia z bezpiecznego dystansu, cieszę się, że syn chce odwiedzać Tatę w pracy i uczyć się tej roboty od najlepszych. Scena ma swoją magię ale zanim ruszą kamery dzieją się dużo ciekawsze rzeczy , show trzeba przygotować i poprowadzić w odpowiedni sposób. Warto sobie ten świat oswoić za młodu i sprawdzić , czym takie zajęcie pachnie . To nie jest łatwy kawałek chleba, wbrew pozorom, im wcześniej się to zrozumie, tym łatwiej później znaleźć swoją drogę , niekoniecznie tą samą, którą idą rodzice 😉 Patrzyłam na nich schowana na balkonie a kiedy Tata zabrał syna przed flesze obiektywów i ja dołączyłam do fotoreporterów😉 wiadomo, jestem ich fanką - napisała Anna Nowak-Ibisz.

Vincent Ibisz ma już 14 lat. Najmłodszy syn Krzysztofa Ibisza coraz bardziej przypomina znanego tatę. Czy pójdzie w jego ślady?

Ależ wyrósł! Zebrał od Was wszystkie najpiękniejsze cechy, przynajmniej te zewnętrzne, przystojniacha z Niego

Ale podobni💚! Przystojniacy🤩🤩🤩