"Taniec z gwiazdami". Krzysztof Ibisz zaczął naukę tańca z Hanną Żudziewicz! Chce wziąć udział w "Dancing with the stars"?

Krzysztof Ibisz tańczy! Prowadzący "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" rozpoczął naukę tańca, a jego partnerką jest Hanna Żudziewicz! Czy będzie chciał wziąć udział w "Tańcu z gwiazdami" w innej roli niż dotychczas?

Krzysztof Ibisz uczy się tańczyć!

Krzysztof Ibisz prowadzi "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie od pierwszej edycji, czyli od wiosny 2014 roku. Przez lata nabrał już nieco więcej pewności na parkiecie i czasami można nawet zobaczyć jego taneczne pląsy. Teraz postanowił wziąć się za taniec bardziej na poważnie!

Jak się okazuje, Krzysztof Ibisz rozpoczął lekcje tańca. Jego nauczycielką i partnerką jest Hanna Żudziewicz, która towarzyszyła w programie takim gwiazdom jak m.in. Mateusz Banasiuk, Marcin Najman, Izuagbe Ugonoh, Robert Koszucki, Adam Małczyk, a w 11., przerwanej przez koronawirusa edycji - Sylwester Wilk. W 2016 roku wygrała 6. edycję z Robertem Wabichem.

Który taniec najbardziej przypadł do gustu Ibiszowi? - Tańczyliśmy tango, cha-chę i trochę walca... ale myślę, że to tango będzie moim ukochanym tańcem - zdradza. Czy wkrótce zobaczymy go w "Tańcu z gwiazdami" w innej roli niż dotychczas? Czas pokaże!

