"Taniec z gwiazdami". Lenka Klimentova i Jan Kliment wspominają dzień swojego ślubu. Jak świętują 4. rocznicę?

Lenka Klimentova i Jan Kliment wspominają dzień swojego ślubu, który odbył się 4 lata temu. W sumie para tancerzy jest w związku od 11 lat. Przy okazji rocznicy przypomnieli, jak wyglądał ich ślub.

4. rocznica ślubu Jana Klimenta i Lenki Klimentovej

Jan Kliment i Lenka Klimentova to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Poznali się w 2009 r. i Lenka od razu zauroczyła starszego od niej o 15 lat Janka. Kliment postanowił oświadczyć się 6 lat później, gdy byli w Portoryko.

Ślub Jana i Lenki odbył się 4 czerwca 2016 r. w Ostrawie, w Czechach, skąd oboje pochodzą. Z okazji 4. rocznicy Lenka opublikowała w sieci zdjęcia ze ślubu i przypomniała, jak wyglądał najpiękniejszy dzień w jej życiu. Napisała też wzruszające słowa skierowane do męża:

Mówi się że to tylko papier ale jak wiele on znaczy... Czuję że dużo się zmieniło co jestem twoją żoną , jestem pewniejsza miłości, jestem dojrzalsza i jesteśmy jednym teamem który się wspiera , planuje razem i dopiero kiedy jesteś Ty, to moje serce jest jedna wielka całość ♥️ jestem szczęśliwa dokładnie tak jak w tamtym dniu. Życzę nam kolejnych pięknych lat bo 11 już mamy za sobą😉

Ze względu na pandemię koronawirusa, Lenka i Janek świętują rocznicę w domu w Warszawie. Lenka pokazała swoim obserwatorom, że mąż przygotował dla niej wygodny kącik, w którym może relaksować się na balkonie. W sieci można też obejrzeć film ślubny Klimentów.

Widzowie "Tańca z gwiazdami" uwielbiają tę parę. Pod opublikowanym przez Lenkę zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy, w tym życzeń, aby nigdy nie przestawali się kochać i mieli w przyszłości kolejne piękne rocznice. Dołączamy do tych życzeń!

