"Taniec z gwiazdami". Marcin Bosak w 11. edycji "Dancing with the stars"! Jak na parkiecie poradzi sobie aktor?

Polsat potwierdził kolejnego uczestnika 11. edycji "Dancing with the stars"! W programie zobaczymy aktora, Marcina Bosaka! Jak poradzi sobie na parkiecie?

Marcin Bosak w "Dancing with the stars"!

Kolejny uczestnik wiosennej edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" potwierdzony! Na parkiecie pojawi się znany m.in. z seriali "M jak miłość", "Szóstka", "Druga szansa", "Kruk. Szepty słychać po zmroku", "W rytmie serca" i "Chyłka - Kasacja" aktor, Marcin Bosak!

Marcin Bosak - kim jest?

To typ marzyciela, który pisze pamiętniki od 16. roku życia i... puszcza swojemu psu muzykę relaksacyjną. Udziela się społecznie i od wielu lat współpracuje m.in. z organizacją Greenpeace. Taki jest prywatnie Marcin Bosak, serialowy doktor Soliński, znany widzom Polsatu z "W rytmie serca".

Choć ostatnio wcielił się w Bankstera z filmu "Polityka", to na co dzień stara się trzymać od polityki jak najdalej. Twierdzi, że to przestrzeń, która go przygnębia. Zupełnie inaczej jest z tańcem. Także dzięki utalentowanej siostrze, Annie, która z pewnością będzie mocno trzymać za niego kciuki. Podobnie jak aktorka Maria Dębska, z którą prywatnie tworzy zgrany duet.

