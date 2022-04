"Taniec z gwiazdami". Marcin Hakiel nie próżnuje! Tancerz spotyka się teraz z wieloma kobietami. "Wreszcie wolność i swoboda"

Marcin Hakiel postanowił nie rozpaczać po swojej wkrótce byłej żonie Katarzynie Cichopek i rzucił się w wir pracy oraz towarzyskich spotkań. W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, na którym rozpromieniony tancerz jest otoczony przez wianuszek pięknych kobiet.

Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela

Jakiś czas temuMarcin Hakiel i Katarzyna Cichopek zszokowali swoich fanów informując, że po 17 latach wspólnego życia, w tym 14 jako małżeństwo, zdecydowali się na rozstanie. Od czasu ogłoszenia końca ich małżeństwa aktorka na jakiś czas postanowiła zamilknąć i ograniczyć swoją aktywność w mediach społecznościowych. Natomiast Marcin Hakiel ostatnimi czasy stał się niezwykle aktywny w internecie. Każdego dnia chwali się swoim nowym życiem. Ostatnio mogliśmy się dowiedzieć, że tancerz z "Tańca z gwiazdami" wreszcie znalazł czas na swój rozwój osobisty.

Marcin Hakiel nie próżnuje! Wymowne zdjęcie tancerza

Aktualnie większość czasu, Marcin Hakiel stara się poświęcić swojej pracy. Z powodzeniem prowadzi prężnie działającą akademię tańca. Gwiazdor "Tańca z gwiazdami" pod czujnym okiem monitoruje tam pracę swoich nauczycielek tańca i zajmuje się sprawami biurowymi. Słynny tancerz znalazł ostatnio również czas na to, aby zabrać swoich współpracowników na spotkanie do modnej restauracji. Co ciekawe, wśród nich były same piękne kobiety. Były partner Katarzyny Cichopek postanowił pochwalić się tym faktem na swoim koncie na Instagrami. Możemy tam zobaczyć fotografię, na której rozpromieniony tancerz jest otoczony przez wianuszek atrakcyjnych dziewczyn.

Pod zdjęciem pojawiła się lawina komentarzy od jego fanów, którzy wspólnie z tancerzem cieszą się jego szczęściem:

Zaczynasz życie od nowa.🔥👏

Wreszcie wolność i swoboda👏

Fajnie widzieć na Pana twarzy uśmiech 😅

No i gitara! Jedne drzwi się zamknęły, ale następne ,zapraszają do wejścia. Powodzenia chłopie! Jeszcze będzie pięknie💪

