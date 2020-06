"Taniec z gwiazdami". Marcin Hakiel wróci do programu tanecznego? Katarzyna Cichopek odpowiada!

Marcin Hakiel zaczął swoją telewizyjną karierę w "Tańcu z gwiazdami". Wystąpił w nim trzy razy, ale już od wielu lat nie bierze w nim udziału. Dlaczego? Czy jeszcze wróci? Znamy odpowiedć!

Marcin Hakiel wróci do "Tańca z gwiazdami"?

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poznali się na planie drugiej edycji "Tańca z gwiazdami". Program przyniósł im nie tylko wygraną, ale i miłość - zostali parą nie tylko na parkiecie, ale i w życiu!

Marcin Hakiel wystąpił w "Tańcu z gwiazdami" trzy razy - w parze z Katarzyną Skrzynecką, Katarzyną Cichopek i Dorotą Deląg. Od tamtej pory minęło już wiele lat i wciąż pojawiają się pytania, czy tancerz chciałby wrócić do programu, który przeniósł się teraz do Polsatu. Jednak Katarzyna Cichopek zasugerowała, że to raczej mało prawdopodobne. Powód? Brak czasu!

Marcin prowadzi swój biznes taneczny. W takim biznesie jest nie tylko taniec, a cała administracja, managment, struktury. Marcin jest bardzo zajęty. A od 10 lat jesteśmy szczęśliwymi rodzicami dzieci. Taniec z Gwiazdami jest bardzo pracochłonny. My przygotowując nasze tańce spędzaliśmy na sali tanecznej od 6 do 8 godzin dziennie, aby to wszystko ogarnąć. Wtedy byliśmy studentami, były wakacje, nie mieliśmy za bardzo zobowiązań. Mieliśmy czas, aby się tym tańcem bawić. Dzisiaj z perspektywy biznesu, rodzicielstwa, moich zajętości ciężko byłoby to pogodzić – zdradziła„Faktowi” Katarzyna Cichopek.

Chcielibyście zobaczyć go jeszcze w "Tańcu z gwiazdami"?

