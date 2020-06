"Taniec z gwiazdami". Marzenia Stefano Terrazzino legły w gruzach przez koronawirusa. "Wszystko straciłem, zostałem na lodzie"

Stefano Terrazzino miał wielkie marzenie związane z ziemią swoich przodków, Sycylią. Z powodu pandemii koronawirusa musiał się z nim pożegnać. "Wszystko straciłem, zostałem na lodzie" - mówi tancerz.

Stefano Terrazzino: "Wszystko straciłem, zostałem na lodzie"

Stefano Terrazzino jest Włochem urodzonym w Niemczech, który postanowił rozwijać swoją karierę w Polsce. To jeden z najpopularniejszych tancerzy programu "Dancing with the stars. Tanoec z gwiazdami", czterokrotny zwycięzca tego tanecznego show, który rozwija się także jako aktor i piosenkarz. Planował także zrealizować swoje wielkie marzenie związane z Sycylią, skąd pochodzą jego przodkowie.

Terrazzino chciał stworzyć ośrodek turystyczno-artystycznego na Sycylii. Kupił już nawet 4-hektarową posiadłość z dużym domem, który należał niegdyś do tamtejszej arystokracji. "Pragnę z przyjaciółmi stworzyć tam raj dla tych, którzy chcą wypoczywać, a jednocześnie uczestniczyć w warsztatach tańca, śpiewu i aktorstwa, uczyć się włoskiego, gotowania i innych ciekawych rzeczy. Jako syn emigrantów zamierzam powrócić do kraju przodków i zapraszać tam ludzi z różnych stron świata" - mówił w jednym z wywiadów jeszcze rok temu.

Okazuje się, że pandemia koronawirusa pokrzyżowała mu plany i uniemożliwiła spełniać marzenie. Przez zamknięte granice i konieczność utrzymywania dystansu społecznego projekt stanął w miejscu. "Musiałem odwołać zapowiedziane turnusy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wszystko straciłem, zostałem na lodzie" – wyznał Stefano w rozmowie z "Na Żywo". Miejmy nadzieję, że sytuacja wkrótce zostanie opanowana i Terrazzino będzie mógł wrócić do realizacji swoich planów.

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news