"Taniec z gwiazdami". Pary 11. edycji "Dancing with the stars" na oficjalnych zdjęciach! Która z nich zdobędzie Kryształową Kulę?

Nie ma już odwrotu! 11 nowych par pojawi się w 11. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami"! Zobacz, jak prezentują się na oficjalnych zdjęciach! Która z nich tym razem zdobędzie Kryształową Kulę?

"Taniec z gwiazdami" - pary na oficjalnych zdjęciach

To już 11. edycja "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie. Na parkiecie pojawi się 11 nowych par, które przez 10 tygodni będą walczyć o Kryształową Kulę. Której z nich uda się ją zdobyć?

W tym sezonie na parkiecie zobaczymy wokalistów, aktorów, sportowców, modelkę, dziennikarzy i youtuberów. Uczestnikami są: Julia Wieniawa, Tomasz Oświeciński, Sylwester Wilk, Anna Karwan, Bogdan Kalus, Marcin Bosak, Mikołaj Jędruszczak, Milena Rostkowska-Galant, Sylwia Lipka, Edyta Zając i Nicole Bogdanowicz. W 1. odcinku zobaczymy, jak uczestnicy radzą sobie z jive’em, cha-cha-chą, tangiem i walcem. Usłyszymy również występ na żywo zwyciężczyni 7. edycji programu – Natalii Szroeder.

W jury "Tańca z gwiazdami" zasiądą ponownie: Iwona Pavlović, Andrzej Grabowski i Michał Malitowski. Program poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. W tej edycji głosować można nie tylko za pomocą SMS-ów, ale i aplikacji "Taniec z gwiazdami". Każdy, kto zarejestruje się w aplikacji, ma możliwość oddania jednego głosu na ulubioną parę. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna na Appstore oraz w sklepie Play dla telefonów z systemem Android. Zobacz, jak wszystkie pary nowej edycji prezentują się na oficjalnych zdjęciach!

