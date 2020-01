"Taniec z gwiazdami" - pary. Kto z kim zatańczy w 11. edycji "Dancing with the stars"? Oto uczestnicy i ich partnerzy!

Znamy już wszystkie pary 11. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami"! Z kim zatańczy Julia Wieniawa? Czyją partnerką jest zwyciężczyni poprzedniej edycji? Czy na parkiecie pojawią się nowi tancerze? Sprawdźcie kto z kim zatańczy wiosną 2020 w Polsacie!

Jak co roku, na długo przed ogłoszeniem listy uczestników, media żyły spekulacjami, kto pojawi się na najsłynniejszym parkiecie w Polsce. Teraz jest już wszystko jasne! Największa gwiazda polskiego internetu, najpopularniejsza aktorka oraz sportowiec, który stanął oko w oko ze śmiercią! Z kim zatańczą w 11. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami"?

Od kilku dni Telewizja Polsat ujawnia nazwiska tancerek i tancerzy, których zobaczymy u boku nowych gwiazdami programu. Wiadomo na pewno, że na parkiecie pojawi się zwyciężczyni poprzedniej edycji - Janja Lesar. To ona doprowadziła to finału Damiana Kordasa, z którym sięgnęła po Kryształową Kulę. W tej edycji nie zabraknie też Jana Klimenta, który wygrał trzy edycje z rzędu. Będzie też jego piękna żona, Lenka. Po przerwie do programu wraca Stefano Terrazzino. Komu będzie partnerował?

"Taniec z gwiazdami" - kto z kim zatańczy?

Po ogłoszeniu informacji o tym, że w "Dancing with the stars" pojawi się zwycięzca "Love Island. Wyspa miłości" Mikołaj Jędruszczak, od razu poinformowano też, że jego partnerką będzie Sylwia Madeńska, która jest także jego partnerką w życiu osobistym. To była pierwsza oficjalnie ogłoszona para nowej edycji. Teraz znane są już także pozostałe. Kto z kim zatańczy w 11. edycji? Zobaczcie w naszej galerii!

