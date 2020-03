"Taniec z gwiazdami". Rafał Maserak zaniedba "Dancing with the stars" po narodzinach syna? Co na to Sylwia Lipka?

Rafał Maserak został ojcem! Tancerzowi urodził się syn tuż przed startem 11. edycji programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Teraz będzie przychodził na treningi niewyspany? Co na to jego partnerka, Sylwia Lipka?

Rafał Maserak został ojcem! Tuż przed rozpoczęciem 11. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" Rafał Maserak został ojcem! Jego narzeczona Małgorzata Lis urodziła zdrowego chłopca, Leona. Szczęśliwy młody tata, niedługo po narodzinach syna pojawił się na konferencji ramówkowej Telewizji Polsat, na której towarzyszył swojej partnerce z programu, Sylwii Lipce. Rafał Maserak został ojcem! Rozemocjonowany tancerz pojawił się na ramówce PolsatuZobacz więcej - Nie do opisania jest sytuacja, w której się znajduję. Chciałbym podziękować mojej narzeczonej za to, że podołała i synek jest już na świecie - powiedział rozemocjonowany Maserak. Pojawia się jednak pytanie, jak tancerz podzieli czas między salę treningową a dom, w którym czekać będzie niemowlę. Nie od dziś wiadomo bowiem, że przygotowania do kolejnych odcinków "Tańca z gwiazdami" są bardzo czasochłonne i wymagają wielu poświęceń. - Wszystko jest pod kontrolą. Mamy swoich rodziców, którzy też będą nas wspierać i nam pomagać. Wiedzą, że to jest moja praca i chcę być w tej pracy zawodowcem. Wykonuję swoją pracę w stu procentach, przychodzę do domu i jestem tatusiem. Rolę taty też będę wypełniał w stu procentach - podkreśla tancerz. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że Rafał będzie teraz pojawiał się na treningach nie do końca wyspany. Jak to odbiera Sylwia Lipka? Czy będzie chciała pomóc swojemu tanecznemu partnerowi? Sprawdź, co nam powiedziała! Uczestnicy nowej edycji "Tańca z gwiazdami" zatańczyli na ramówce Polsatu! Jak się zaprezentowali?Zobacz więcej Zobacz galerię https://facebook.com/telemagazynpl