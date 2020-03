"Taniec z gwiazdami". Rafał Maserak został ojcem! Rozemocjonowany tancerz pojawił się na ramówce Polsatu

Rafał Maserak został ojcem! Tancerz pochwalił się radosną nowiną na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu. Jak Rafał Maserak pogodzi teraz ojcowskie obowiązki z treningami do 11. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami", w której zatańczy z Sylwią Lipką?

Rafał Maserak został ojcem! Rafał Maserak i jego narzeczona Małgorzata Lis w środę, 4 marca 2020 roku powitali na świecie syna. Na oficjalnym koncie tancerza na Instagramie na próżno jednak szukać o tym wzmianki. Rozemocjonowany Maserak zaraz po narodzinach syna przybył na ramówkę stacji Polsat, gdzie w rozmowie z serwisem Telemagazyn.pl pochwalił się radosną nowiną. Rafał Maserak opublikował urocze zdjęcie z ciężarną narzeczoną. Fani zachwyceni!Zobacz więcej Dumny tata będzie musiał teraz łączyć pracę zawodową z ojcowskimi obowiązkami. Już w najbliższy piątek (6.03) startuje bowiem 11. edycja "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami", w której Rafał Maserak będzie tańczył z wokalistką i youtuberką, Sylwią Lipką. 2020 nie mogłem się Ciebie doczekać i jestem wdzięczny za to, że za jakiś czas nasza rodzina będzie już w komplecie i dołączy do nas nasz SYNEK ❤️🙏👶✊ czekamy na Ciebie ale jeszcze chwilę posiedź w brzuszku u mamy a my szykujemy Ci tu gniazdko! - tak jeszcze kilka tygodni temu pisał na Instagramie Rafał Maserak. https://www.instagram.com/p/B8esiCunlgc/ Rafałowi Maserakowi i jego narzeczonej serdecznie gratulujemy! Zobacz galerię Rafał Maserak o partnerkach w "Tańcu z gwiazdami" https://facebook.com/telemagazynpl