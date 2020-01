"Taniec z gwiazdami". Seksowna wokalistka i youtuberka w show Polsatu! Sylwia Lipka czarnym koniem "Dancing with the stars"?

Wokalistka została uczestniczką 11. edycji „Tańca z Gwiazdami”. 23-letnia youtuberka, której profil na Instagramie śledzi prawie 900 tysięcy osób, największą popularność zdobyła publikując piosenki na kanale YouTube. Wiosną 2020 roku Sylwia Lipka będzie chciała udowodnić, że doskonale radzi sobie również na tanecznym parkiecie. Kto będzie jej partnerem w programie?

SYLWIA LIPKA W "DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI"

Pierwszy debiutancki singiel „Masz to coś” wydała w wieku 19 lat, a kilka miesięcy później zaprezentowała swój pierwszy album „Szklany sen”. Kariera młodej piosenkarki rozwijała się błyskawicznie, a kolejne utwory stawały się hitami. „Zapomnieć chcę” ma już prawie 7 milionów odwiedzin, „Zobacz” prawie 5 milionów, a „Kalkulacje” ponad 2 miliony.

Sylwia Lipka kocha scenę i świetnie radzi sobie na niej podczas koncertów. Ma doskonały kontakt z publicznością. Jest tak szczera i autentyczna, że jej fani zalewają się łzami, gdy śpiewa. - Uwielbiam te momenty! - podkreśla.

Jako dziecko była fanką Maćka Musiała i uczestniczyła nawet w specjalnym obozie dla fanów aktora. Sama także próbowała swoich sił w aktorstwie. Ostatnio zagrała m.in. w „#Jestem M. Misfit”, a wcześniej można ją było oglądać w produkcjach kanału Disney Channel.

Jaka jest prywatnie? Nie lubi makaronu, ale za to uwielbia dania z ziemniaków. Ma obsesję na punkcie fioletowego koloru i... nigdy nie widziała horroru. Może dlatego, że uwielbia się uśmiechać i chce zarażać wszystkich wyłącznie pozytywną energią.

„Dancing with the Stars” to dla niej wspaniała okazja do dobrej zabawy i dalszego rozwoju kariery. Poczucie rytmu oraz zamiłowanie do tańca dają jej silną pozycję w show. Mimo stresu związanego z tym, kto zostanie jej tanecznym partnerem, bardzo cieszy z udziału w programie. Czy zobaczymy ją w finale?