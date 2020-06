"Taniec z gwiazdami". Ślub Krzysztofa Ibisza i Kajry podbija Internet w nowym hicie Sławomira! "Weselny pyton" lepszy niż "Miłość w Zakopanem"?

Krzysztof Ibisz wziął ślub z żoną Sławomira, Kajrą. Jak to możliwe? Otóż, wszystko wydarzyło się na potrzeby teledysku do nowej piosenki Zapały. "Weselny pyton" podbija sieć i powoli staje się pretendentem do miana "piosenki weselnej roku".

"Weselny pyton" Sławomira hitem w sieci W teledysku do piosenki "Weselny pyton" Sławomira występuje m.in. Krzysztof Ibisz. Widzimy, jak bierze ślub z Kajrą (prywatnie żoną Sławomira), a następnie powozem udaje się na wesele. Zabawa jest przednia, ale jest jedna osoba, która nie ma chęci się radować. To Sławomir, który - jak wnioskujemy ze słów piosenki - jest byłym partnerem panny młodej, który został porzucony, ale wciąż ją kocha. Krzysztof Ibisz wziął 3. ślub?! Jego wybranką jest... żona Sławomira! "Wszystko zależy od kobiety"Zobacz więcej Piosenka szybko stała się hitem w sieci. W ciągu kilku dni klip został obejrzany ponad 1,5 mln razy i nie znika z 1. miejsca "Karty na czasie" na YouTube. Wskazuje się, że "Weselny pyton" może być następcą "Miłości w Zakopanem" Zenka Martyniuka, która od kilku lat uchodzi za największy weselny przebój. W teledysku Krzysztof Ibisz, oprócz warsztatu aktorskiego, prezentuje także swoje umiejętności taneczne. Para młoda i goście weselni tańczą bowiem specjalny układ, wymyślony na potrzeby zabawy w rytm "Weselnego pytona". W klipie pojawili się także m.in. CyberMarian, Lord Kruszwil, Disco Marek, Aldona Jankowska oraz Adam Fidusiewicz. Sławomir Zapała zapuścił brodę! Muzyk jest teraz nie do poznania!Zobacz więcej