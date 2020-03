"Taniec z gwiazdami". Sylwester Wilk wielkim zaskoczeniem 11. edycji "Dancing with the stars"? Mocne słowa Iwony Pavlović!

Sylwester Wilk to sportowiec, który w sierpniu 2019 roku stracił nogę w wyniku wypadku. Teraz wystąpi w "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Jak jego udział w programie komentuje Iwona Pavlović?

Iwona Pavlović o Sylwestrze Wilku w "Tańcu z gwiazdami"

Sylwester Wilk w 11. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" niewątpliwie jest jedną z najbardziej interesujących osób. To sportowiec, który kilka dni po amputacji nogi po tragicznym wypadku na motocyklu, postanowił wziąć udział w paraolimpiadzie. Cała Polska ruszyła mu z pomocą, a on postanowił zacząć trenować taniec.

- Kiedy dowiedziałam się kto tańczy, a to było całkiem niedawno, ponieważ ja jako sędzia też nie drążę dużo wcześniej, nawet nie chcę wiedzieć, kto tańczy, przyznaję, że byłam bardzo zaskoczona, bo podobno on jeszcze pół roku temu nie chodził, czyli nie miał nogi i uczył się chodzić. Więc... no, myślę, że trochę mi szczęka opada, że on tańczy. Oczywiście, zobaczymy jak - wskazuje Iwona Pavlović mówiąc o Sylwestrze.

Jurorka "Tańca z gwiazdami" dodaje, że cieszy się, że w programie telewizyjnym jest miejsce dla takich osób jak Wilk. Jej zdaniem mogą być przykładem dla ludzi, którzy zbyt szybko poddają się po jakimś niepowodzeniu lub życiowej tragedii. - Myślę, że on natchnie innych, żeby coś ze sobą zrobili, zaczęli żyć na nowo. To jest chyba kolejna piękna sprawa w tej edycji - stwierdza Pavlović. Co jeszcze nam powiedziała i jak ocenia pracę Hanny Żudziewicz na treningach z Sylwesterm? Zobacz wideo!

