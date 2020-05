"Taniec z gwiazdami". Sylwia Madeńska dochodzi do siebie po kontuzji. Pokazała swoje zgrabne ciało w bieliźnie!

Sylwia Madeńska razem z Mikołajem Jędruszczakiem wygrała "Love Island. Wyspę miłości", a potem brała udział w przerwanej przez epidemię koronawirusa 11. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Niedawno tancerka doznała kontuzji, a teraz dochodzi do siebie i pokazała swoje zgrabne ciało!

Sylwia Madeńska zachwyca sylwetką Tuż po tym, jak ogłoszono, że 11. edycja "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" z powodu epidemii koronawirusa zostaje przełożona na jesień 2020, Sylwia Madeńska, która towarzyszyła na parkiecie Mikołajowi Jędruszczakowi (razem wygrali program "Love Island. Wyspa miłości"), doznała kontuzji. Przez jakiś czas miała nogę w gipsie i nie mogła ćwiczyć. Teraz powoli wraca do pełnej sprawności. Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak w programie Krzysztofa Ibisza. Zdradzili, kto ma większą ochotę na seks!Zobacz więcej Jeszcze przed rozpoczęciem "Tańca z gwiazdami" Sylwia przyznała, że mocno wzięła się za siebie i w kilka miesięcy schudła 8 kilogramów. Mimo kontuzji i zmniejszonej aktywności, Madeńska wciąż zachwyca sylwetką i chętnie pokazuje swoje ciało w mediach społecznościowych. https://www.instagram.com/p/B_z9vq7nboh/ Pod jednym ze zdjęć Sylwia przyznała, że od dziecka ma do czynienia ze sportem i lubi kontrolować swoje postępy oraz osiągnięte wyniki. Pokazała też siebie w bieliźnie i napisała: "Cały czas pracuję na sylwetką. Kontuzja nie dała mi możliwości regularnego ćwiczenia, ale działamy dalej". Fani tancerki nie ukrywają zachwytu nad jej nowym wyglądem. Niektórzy zaczynają się jednak także martwić o jej zdrowie. "Sylwia ty się nam trochę zatrzymaj z tym odchudzaniem , bo zaraz nam znikniesz*" - czytamy na profilu Sylwii Madeńskiej. Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak ofiarami klątwy "Tańca z gwiazdami"?!Zobacz więcej Zobacz galerię https://www.facebook.com/telemagazynpl/