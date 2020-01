"Taniec z gwiazdami" - uczestnicy 11. edycji "Dancing with the stars"! Julia Wieniawa potwierdzona! Kto jeszcze zatańczy wiosną 2020 w Polsacie?

Wszyscy uczestnicy 11. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" są już znani? Kto zatańczy wiosną 2020 w Polsacie? Za kogo będziemy trzymać kciuki i kto ma największe szanse na zdobycie Kryształowej Kuli?

Uczestnicy 11. edycji "Dancing with the stars"

Wielkie emocje, kolorowe stroje, dużo muzyki i nowi uczestnicy - wszystko to zapewni nam 11. edycja "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami", której emisja rozpocznie się w marcu 2020 w Telewizji Polsat. Kto zatańczy tym razem? Który z uczestników wskazywany jest jako faworyt wiosennej odsłony show?

Michał Malitowski ożenił się! Kim jest piękna żona jurora "Tańca z gwiazdami"?Zobacz więcej

W ostatnim odcinku poprzedniej edycji "Tańca z gwiazdami" ogłoszono, że na parkiecie na pewno pojawi się Ania Karwan - wokalistka, która popularność zdobyła dzięki programowi "The Voice of Poland", w którym pod skrzydłami Natalii Kukulskiej dotarła aż do finału. Drugi potwierdzony przez Polsat uczestnik to Marcin Bosak, którego udział w show może być dla wielu osób zaskoczeniem. Aktor zwykle stroni od "ścianek" i imprez showbiznesowych.

Telewizja Polsat ostatecznie potwierdziła także udział Julii Wieniawy w "Dancing with the stars". Tańczyć będzie też niepełnosprawny sportowiec. Zobaczcie wszystkich w naszej galerii!

Anna Karwan pierwszą uczestniczką 11. edycji "Dancing with the stars"! Wie już, z kim zatańczy?Zobacz więcej