"Taniec z gwiazdami". Wiktoria Omyła zachwyca seksowną sesją zdjęciową! Dlaczego oczyściła swoje media społecznościowe?

Wiktoria Omyła zachwyca swoją urodą oraz umiejętnościami tanecznymi. Jeszcze niedawno mogliśmy oglądać ją w "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami", jednak z powodu pandemii koronawirusa program przerwano i teraz wszyscy się zastanawiają, czy na pewno show wróci jesienią.

Omyła ma wielu fanów, ale ci kilka dni temu mogli przeżyć spory szok, gdy zobaczyli, że społecznościowe konta Wiktorii są... wyczyszczone! Co się stało? Nastąpiło włamanie? Nic bardziej mylnego! Na "nowy start" zdecydowała się sama Wiktoria Omyła!

❗️GENERALNE PORZĄDKI❗️ Każdy z nas podczas kwarantanny miał przemyślenia, które skutkują różnymi decyzjami. Ja postanowiłam po załagodzeniu obostrzeń nie tylko zrobić porządek z wyglądem, ale i z tym co mam w głowie. Jedną z decyzji, które podjęłam jest wyczyszczenie Instagrama i prowadzenie go na nowo. Nie było to łatwe, ponieważ znajdowało się tu wiele wspomnień, które były miłe jak i nie. Doszłam do wniosku, że był tu zbyt duży bałagan, który do mnie nie pasuje i muszę się go pozbyć. Moje zasięgi po tym działaniu mogą nieco spaść i zdaję sobie z tego sprawę, aczkolwiek ludzie, którzy chcą wiedzieć co u mnie to ze mną pozostaną. Także wyprzedzam pytania o kradzieży konta.. JA USUNĘŁAM WSZYSTKO Z WŁASNEJ WOLI. Mam nadzieje, że teraz moje social media będą odzwierciedlać mnie, mój spokój i moją równowagę. Tym pięknym zdjęciem z sesji @tomasz_reindl_photography i szczerym uśmiechem, chciałabym Wam życzyć miłego popołudnia oraz przemyślanego powrotu do rzeczywistości. Ściskam 🤗💕 #newbeginning #strongwomen #dancer #model #elegant #whitesmile #photosession #tattoogirl #brunette