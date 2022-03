"Taniec z gwiazdami". Żona Michała Malitowskiego ma ukraińskie korzenie i angażuje się w pomoc uchodźcom. Kim jest Yuliya Phillips?

Michał Malitowski - juror "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" ma piękną żonę. Yuliya Phillips wychowywała się na Ukrainie. Czym zajmuje się ukochana tancerza? Małżeństwo w "Dzień Dobry TVN" opowiedziało o tym, jak pomaga uchodźcom. Wiedzieliście, że Michał Malitowski współpracował z Wołodymyrem Zełenskim?

Michał Malitowski żona. Kim jest Yuliya Phillips?

Michał Malitowski to wielokrotny mistrz świata, Europy i Polski w tańcu towarzyskim, nauczyciel i sędzia taneczny. Juror "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" kilka lat temu rozstał się ze swoją wieloletnią partnerką, Joanną Leunis, z którą ma córkę, Lię Michele. W 2020 roku w mediach pojawiła się informacja o ślubie Malitowskiego z Yuliyą Phillips - para pobrała się 6 stycznia 2020 r. w Australii.

Niecały miesiąc po zawarciu małżeństwa, Michał Malitowski i Yuliya Phillips pojawili się na gali wręczenie Telekamer Tele Tygodnia 2020. Fotoreporterzy nie odstępowali ich na krok, a serwisy plotkarskie próbowały dowiedzieć się czegoś więcej o wybrance tancerza.

Yuliya Phillips również jest tancerką. Z rozmowy z Kingą Burzyńską dla "Dzień dobry TVN" dowiadujemy się, że pochodzi z Odessy. -Chociaż odkąd skończyłam siedem lat mieszkam w Australii, to serce podpowiada mi, że Ukraina to mój kraj, a Odessa to moje miasto, mimo że mam australijski paszport – wyjaśniła żona Michała Malitowskiego.

Małżeństwo angażuje się w pomoc uchodźcom. Julia i Michał organizują w Sopocie wyjątkowy event taneczny, a zebrane środki przeznaczone zostaną na pomoc Ukrainie.

Michał Malitowski współpracował z Wołodymyrem Zełenskim

Michał Malitowski w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" poruszył także wątek Wołodymyra Zełenskiego. Tancerz zdradził, że to on przygotowywał dla Zełenskiego choreografie, gdy ten występował w ukraińskiej edycji "Tańca z Gwiazdami". -Musiał ostro się namęczyć, aby te choreografie odtańczyć. Wtedy ja byłem jego bohaterem, teraz on jest moim - powiedział Malitowski.