Tatiana Okupnik o kompleksach po urodzeniu dzieci. Z jakimi problemami zmaga się była wokalistka Blue Cafe?

Tatiana Okupnik była wokalistką w zespole Blue Cafe. W pewnym momencie postawiła jednak na życie rodzinne i zniknęła z show biznesu. Teraz postanowiła podzielić się swoimi odczuciami na temat zmian i kompleksów kobiet, które urodziły dzieci.

Tatiana Okupnik porusza ważne kobiece tematy

Pierwszą wokalistką zespołu Blue Cafe była Tatiana Okupnik. W 2001 roku zespół wydał debiutancką płytę i zdobył popularność w całej Polsce. Sześć lat później Tatiana Okupnik zdecydowała się na karierę solową. Poza nagrywaniem płyt, z powodzeniem wcielała się w rolę konferansjerki i prowadzących programy telewizyjne. Była także uczestniczką "Tańca z gwiazdami" i jurorką w talent show "X-Factor" w TVN.

W 2013 roku Okupnik wyszła za mąż za Michała Micielskiego, z którym ma dwójki dzieci – córkę Matyldę (urodzoną w 2016 roku) i syna Tymona (2018). Wokalistka zniknęła z show biznesu. Niedawno postanowiła jednak wrócić, publikując w mediach społecznościowych serię filmików, w których szczerze opowiedziała o problemach, z jakimi zmagała się po porodzie.

Tatiana Okupnik zdecydowała się wyznać, że musiała przejść operację ze względu na problemy fizjologiczne. Poruszyła wiele ważnych kwestii, które mogą dotknąć kobiet po urodzeniu dzieci. Szczerze opowiedziała też o zmianach, jakie zaszły w jej ciele.

Tabu tkwi w szczegółach ;) - brzydkich, niewygodnych, bolesnych, wstydliwych. Kocham swoje dzieci! Mogę się czuć źle psychicznie, może być mi ciężko odnaleźć się w roli mamy, mogę mieć konkretne zmiany w ciele, które mają wpływ na codzienne życie i moje zdrowie, mogę tęsknić za swoim ciałem, mogę tęsknić za sobą. To nie są pierdoły, fanaberie. To jest moja rzeczywistość w macierzyństwie. Nie jestem w tym sama!

Okupnik przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Jak sama zaznaczyła - jest jej tam łatwiej, bo nikt jej nie zna i zwraca uwagi na to, jak wygląda. Podkreśliła jednak, że nie rezygnuje z ćwiczeń, bo przede wszystkim chce się podobać sobie. "Chcę być szprychą i się tego nie wstydzę. Ale do dnia dzisiejszego nie wyszłabym nawet do biegania w czymś, co by pokazywało mój brzuch. Co prawda jest wieczór, ale wyszłam pierwszy raz z odkrytym brzuchem" - powiedziała.

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news