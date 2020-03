"The Four. Bitwa o sławę". Julia Szwajcer i Filip Czernecki - poznajcie nowych uczestników Wielkiej Czwórki!

W "The Four" nikt nie może czuć się bezpiecznie! Już w pierwszym odcinku przekonała się o tym Wielka Czwórka wybrana przez jury! Za kulisami czekali zdolni wokaliści, którzy uważali, że bardziej zasługują na ich miejsce. Wśród nich byli Julia Szwajcer i Filip Czernecki. Kim są? Poznajcie ich bliżej!

Julia Szwajcer i Filip Czernecki w "The Four. Bitwa o sławę"

Julia Szwajcer i Filip Czernecki w premierowym odcinku "The Four. Bitwa o sławę" usiedli na gorących krzesłach. Od jury dostali szansę na pojedynek, a dzięki głosom publiczności w studiu odesłali Kubę Krupskiego i Sabinę Jeszkę do domu. Teraz to Julia Szwajcer, Filip Czernecki, Karolina Leszko i Sami Harb będą bronić swoich gorących foteli w drugim odcinku „Bitwy o sławę”.

Kim są nowi uczestnicy Wielkiej Czwórki?

Julia Szwajcer kocha rap. Z wykształcenia i pasji jest nauczycielem muzyki i trenerką wokalną dzieci i młodzieży. Rok temu założyła firmę Talent Kolektyw, w której zajmuje się nauką śpiewu, produkcją muzyki i oprawą muzyczną różnych wydarzeń. Predyspozycje wokalne zostały zauważone u niej w wieku przedszkolnym. W wieku 12 lat mama zapisała ją do studia piosenki, gdzie uczyła się dobrze wydobywać swój głos. W wieku 15 lat założyła zespół rockowy, zaczęła pisać własne teksty i komponować muzykę, a w 2010 roku kolejny zespół - Boso. Jej przygoda z rapem zaczęła się w momencie, kiedy spotkała swojego męża - rapera MXR. Połączyli siły i tej pory tworzą duet wokalno-rapowy.

Filip Czernecki jest wokalistą i muzykiem sesyjnym. Talent muzyczny rozwijał w klasie fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie. Z czasem zauważył, że bardzo lubi śpiewać na scenie. Zaledwie po kilku tygodniach nauki śpiewu zdobył Grand Prix w lokalnym konkursie. Po kilkunastu latach gry postanowił zostać zawodowym wokalistą. Jest laureatem/finalistą wielu konkursów i festiwali o szczeblu ogólnopolskim, a także międzynarodowym. W 2018 roku wraz z gitarzystą Michałem Gierkiem założył akustyczne duo Czarnecki&Gierek, z którym koncertuje. Obecnie jest studentem studiów magisterskich na specjalności wokalistyka jazzowa w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Nowa Wielka Czwórka drugiego odcinka "The Four. Bitwa o sławę" to: Julia Szwajcer, Karolina Leszko, Sami Harb i Filip Czarnecki. W tym składzie będą bronić swoich gorących krzeseł w sobotę 14 marca o godzinie 20:05 w Polsacie.