"The Four. Bitwa o sławę". Karolina Leszko marzy o duecie z Kubą Badachem. Czy program jej w tym pomoże?

Karolina Leszko, uczestniczka "The Four. Bitwa o sławę" ma już na swoim koncie duet z Michalem Buble i marzy o wspólnym utworze z Kubą Badachem. Czy program Polsatu jej to umożliwi?

Karolina Leszko stworzy duet z Kubą Badachem? – Duet z Kubą już od dawna był na mojej liście marzeń, ale okazało się, że jest to trudniejsze niż zaśpiewanie z Michaelem. Uwielbiam Kubę i mam nadzieję, że teraz uda nam się spotkać razem na scenie – zdradza Karolina Leszko z Wielkiej Czwórki nowego show Polsatu „The Four. Bitwa o sławę”. Czy to się jej uda, zobaczymy już w sobotę o 20.05!

Karolina ma fantastyczny głos, o czym przekonał się Michael Buble. Podczas ostatniego koncertu artysty w Polsce, Leszko spełniła jedno ze swoich marzeń. Zaśpiewała przebój „When I Fall In Love” ze swoim idolem!

Wielka Czwórka z "The Four" gościła ostatnio na koncercie Kuby Badacha, który odbył się w warszawskiej Romie. To właśnie zainspirowało Karolinę do tego, by stworzyć duet z artystą. Co na to Kuba? - Czy masz notes z adnotacją "muzyczne buble" - śmieje się Badach. Zobaczcie wideo!