"The Four. Bitwa o sławę". Natalia Nykiel jurorką w nowym muzycznym show Polsatu? Nie będzie już Trenerką w "The Voice of Poland"?

"The Four. Bitwa o sławę" to wiosenna nowość stacji Polsat, w której utalentowani wokaliści będą toczyć muzyczne pojedynki. W mediach plotkuje się, że jedną z jurorek programu została Natalia Nykiel, która miała zastąpić Margaret w "The Voice of Poland".

Natalia Nykiel jurorką "The Four. Bitwa o sławę"? Natalia Nykiel to jedna z najbardziej rozchwytywanych polskich wokalistek. Jakiś czas temu zawiesiła jednak karierę i przeprowadziła się do Portugalii, gdzie obecnie studiuje. Kiedy Nykiel pojawiła się w ćwierćfinale 10. edycji "The Voice of Poland" w sieci zawrzało. W mediach plotkowano, że wokalistka może zastąpić Margaret w roli Trenerki w kolejnej edycji muzycznego show TVP2. Barbara Kurdej-Szatan poprowadzi nowy muzyczny show Polsatu?!Zobacz więcej Sprawa nie jest jeszcze przesądzona, ale mówi się, że Natalia Nykiel zrezygnowała z "The Voice" na rzecz nowego muzycznego formatu Polsatu pt. "The Four. Bitwa o sławę". To wiosenna nowość stacji, w której utalentowani wokaliści będą toczyć muzyczne pojedynki. W Stanach Zjednoczonych członkami jury byli: piosenkarka i autorka tekstów Meghan Trainor, raper i producent muzyczny Puff Daddy oraz DJ, autor tekstów i producent muzyczny DJ Khaled. Portal Party.pl poinformował, że jurorką pierwszej polskiej edycji "The Four. Bitwa o sławę" została własnie Natalia Nykiel. Uczestników ma tez oceniać Igor Herbut. Zobacz galerię https://facebook.com/telemagazynpl