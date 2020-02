"The Four. Bitwa o sławę". Natalia Nykiel zrezygnowała z "The Voice of Poland" na rzecz nowego show Polsatu?

Od jakiegoś czasu mówiło się o tym, Natalia Nykiel może zasiąść w fotelu Trenera "The Voice of Poland". Została jednak jurorką nowego muzycznego show Polsatu. Dlaczego wybrała "The Four. Bitwę o sławę"?

Natalia Nykiel zrezygnowała z "The Voice" na rzecz "The Four"?

Natalia Nykiel jest jedną z trzech osób, które zasiadają w jury nowego muzycznego show Polsatu, "The Four. Bitwa o sławę". Obok niej zobaczymy Igora Herbuta oraz Kubę Badacha. Jeszcze niedawno mówiono natomiast, że Natalia ma być Trenerką w "The Voice of Poland", czyli programie, gdzie zaczynała swoją karierę.

- Nigdy nie powiedziałam, że będę Trenerką w "The Voice of Poland" - wskazuje Natalia. Nie ma jednak wątpliwości, że była ona jedną z najpoważniejszych kandydatek do zastąpienia Margaret w fotelu trenerskim show TVP2. Nykiel była jego uczestniczką wiosną 2013 roku. W drużynie Patrycji Markowskiej doszła aż do finału.

Co sprawiło, że wokalistka zdecydowała się na udział w nowym programie Polsatu w roli jurorki? - To jest kompletnie nowa formuła. My tutaj tworzymy coś kompletnie nowego - zauważa Natalia Nykiel. Co jeszcze nam powiedziała? Zobacz wideo!

"The Four. Bitwa o sławę" - zasady

"The Four. Bitwa o sławę" zaczyna się tam, gdzie kończą się inne talent show! Rewolucyjna rywalizacja wokalna, w której czworo finalistów o zadatkach na wielkie gwiazdy poznajemy już w pierwszym odcinku! Wielką Czwórkę osobiście wybierze trzyosobowe jury złożone z kultowych gwiazd branży muzycznej. W Czwórce znajdą się najlepsi z najlepszych wokalistów, rzec można tzw. pewniaki. Ale nawet oni nie są nietykalni. Tutaj przesłuchania nigdy się nie kończą i każdy, w dowolnym momencie, może zgłosić się do programu w charakterze uczestnika. W każdej chwili może pojawić się utalentowany "czarny koń", który zawładnie sercami jurorów i publiczności i zdetronizuje "pewniaka". Tu nikt nie wie, co go tak naprawdę czeka. Rywalizacja bardziej ekstremalna, zabawna i bezwzględna niż gdziekolwiek indziej.