"The Four. Bitwa o sławę" odcinek 1. Wielka Czwórka bezlitośnie rozbita! Kto już pożegnał się z programem?

Za nami 1. odcinek "The Four. Bitwa o sławę". Kto wystąpił na arenie nowego muzycznego talent show Polsatu? Jak wyglądały bitwy? Czy czwórkowiczom udało się zachować swoje fotele? Sprawdź, co wydarzyło się w premierowym odcinku "The Four. Bitwa o sławę".

W programie "The Four. Bitwa o sławę" utalentowani wokaliści śpiewają przed jurorami, którzy oceniają ich występ. W kolejnej rundzie stają już do pojedynku z wokalistami z tzw. "wielkiej czwórki". W 1. sezonie "The Four. Bitwa o sławę" są to: Sami Harb, Sabina Jeszka, Karolina Leszko i Jakub Krupski. To właśnie ich występ otworzył nowy show Polsatu. Wielka Czwórka zaśpiewała motyw przewodni Męskiego Grania z 2018 roku pt. "Początek".

Barbara Kurdej-Szatan miała prowadzić muzyczny show Polsatu! Co poszło nie tak?Zobacz więcej

Jako pierwszy na arenie "The Four. Bitwa o sławę" zaprezentował się góralBogusław Nawara, który zaśpiewał utwór zespołu LemOn pt. "Scarlett". Igor Herbut docenił jego wykonanie, ale Bogusiowi nie udało się finalnie przejść do kolejnego etapu. Na "nie" zagłosowała tylko Natalia Nykiel, ale to wystarczyło, aby pierwszy uczestnik pożegnał się z programem.

Do rywalizacji w programie "The Four. Bitwa o sławę" próbowała też dołączyć Julia Szwajcer, która próbowała już swoich sił m.in. w "X-Factor" i "Mam talent". Przed jurorami "The Four. Bitwa o sławę" śpiewająca raperka zaprezentowała swój głos w utworze "Hey Mama". -Cóż to była za energia. To o to w tym wszystkim chodzi -ocenił Igor Herbut. Julia przyznała, że chciałaby się zmierzyć w bitwie z Kubą Krupskim, a jurorzy jej to umożliwili. Czwórkowicz na pojedynek wybrał "I feel good". Ona postawiła na "Chwile jak te" Bednarka. Widownia zdecydowała, że gorące krzesło Kuby zajmie Julia!

Dagmara Czechura zaśpiewała "Kiedyś cię znajdę". -Nie moja stylistyka, ale to było jakieś. Potrafisz odnaleźć się na scenie - ocenił Kuba Badach. Energetyczny performance do piosenki Reni Jusis nie zagwarantował jej jednak miejsca w bitwie. O gorący fotel w 1. odcinku walczył również miłośnik muzyki klasycznej,Filip Czarnecki, który wykonał "I'm Not The Only One". Kuba Badach był zachwycony jego wykonem. -Roztoczyłeś przed nami piękny obraz - dodała Natalia Nykiel. Wszyscy jurorzy zagłosowali na "tak", dlatego Filip mógł stanąć do walki o gorący fotel z Sabiną Jeszką, którą finalnie pokonał!

Oto pierwsza czwórka uczestników nowego muzycznego show Polsatu! Jak długo zostaną w programie? Jurorzy oceniają!Zobacz więcej

W 1. odcinku "The Four. Bitwa o sławę" zobaczyliśmy też występ Paulina Lenda-Kozub, która zdobyła rozpoznawalność dzięki udziałowi w "Mam talent!". Przed jurorami "The Four" wykonała "In my blood". Po jej występie Natalia Nykiel wstała z miejsca. -Jesteś najbardziej świadomą artystką, która się pojawiła dziś na tej scenie - oceniła. Paulina jako trzecia osoba w tym odcinku przeszła do kolejnego etapu. Na swojego rywala w bitwie wybrała Samiego Harba. Na scenie spotkały się dwie osobistości, ale to Sami Harb okazał się zwycięzcą tego pojedynku i mógł wrócić na swój fotel.

Barbara Kurdej-Szatan miała prowadzić muzyczny show Polsatu! Co poszło nie tak?Zobacz więcej

W 1. odcinku "The Four. Bitwa o sławę" odbyły się trzy bitwy. Sabina Jeszka i Jakub Krupski pożegnali się ze swoimi fotelami na rzecz Filipa Czarneckiego i Julii Szwajcer. Swoje miejsca w Wielkiej Czwórce zachowali Karolina Leszko i Sami Harb.