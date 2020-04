"The Great". Elle Fanning gwiazdą komediowego serialu o Katarzynie Wielkiej! Kiedy premiera?

Dobra wiadomość dla wszystkich fanów seriali kostiumowych. Już niedługo swoją premierę będzie mieć kolejny serial o Katarzynie Wielkiej, jednak tym razem będzie to produkcja utrzymana w komediowym tonie! Sprawdźcie, kiedy swoją premierę będzie mieć "The Great".

"The Great" to serial platformy Hulu. Jak zapowiadają twórcy, będzie to satyryczna opowieść o Katarzynie Wielkiej, która z romantycznej i bujającej w obłokach dziewczyny będzie musiała stać się bezwzględną władczynią. Zwycięży miłość do mężczyzny czy do Rosji?

Jako Katarzyna Wielka na ekranie pojawi się Elle Fanning, a ponadto w obsadzie znaleźli się również Nicholas Hoult, Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Sebastian de Souza, Bayo Gbadamosi i Belinda Bromilow.

Serial ma zadebiutować 15 maja na platformie Hulu. Polska data premiery produkcji jeszcze nie jest znana.