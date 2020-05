"The Last Dance". Michael Jordan miał dość! Szokujące kulisy kariery w poruszającym odcinku serialu "Ostatni taniec"

Choć na platformie Netflix nie ma jeszcze wszystkich dostępnych odcinków serialu "The Last Dance", to śmiało można okrzyknąć go najlepszą produkcją 2020 roku. Szósty najnowszy odcinek szczególnie porusza i pokazuje, z jakimi problemami mierzył się największy koszykarski idol, który stąpał po globie.

"Ostatni taniec" i Michael Jordan na Netflixie

Nic tak nie cieszy fanów, jak seriale dokumentalne o personach znanych z pierwszych stron gazet. Niewątpliwie Michael Jordan to doskonały materiał na taki właśnie cykl. Choć, co ciekawe, koszykarz podobno nie chciał tego serialu twierdząc, że ludzie nie zrozumieją jego postępowania i wezmą go za tyrana.

"Ostatni taniec" to dokument o karierze Michaela Jordana i Chicago Bulls. Znajdują się tam niepublikowane nagrania, które są niewątpliwie olbrzymią gratką dla fanów NBA i nie tylko. Zresztą, nie trzeba być wielkim fanem legendarnej drużyny koszykarskiej, by tydzień po tygodniu czekać na kolejne odcinki.

Każdy chciał być jak Michael

W odcinkach, które pojawiły się na Netflixie można zobaczyć kolejne smaczki. W tym między innymi to, z jakimi problemami musiał mierzyć się Jordan. Choć wszyscy pewnie myślą o tym, że to jedynie lata chwały i spijania pianki, wiele wskazuje na to, że tak nie było. Motywem przewodnim w szóstym odcinku "The Last Dance" jest mocne nadszarpnięcie reputacji idola wszech czasów, w którego wpatrzeni byli niemal wszyscy na świecie. W pewnym momencie ukazała się książka, która pokazała Jordana jako tyrana dążącego do sukcesu bez względu na wszystko. Mowa jest także o hazardowych skłonnościach, które nieco pokomplikowały sprawę. To pierwsze szramy na wizerunku sportowca, z którymi musiał się borykać. Do tej pory dla wielu był - nie bójmy się tego słowa - idealny.

MJ mówi "dość"!

Jordan w pewnym momencie swojej kariery był zmęczony tłumaczeniem się i odpowiadaniem na tsunami pytań od dziennikarzy. Powiedział dość. - Cholera, ile jeszcze? - pytał i zdecydował się zmienić podejście do mediów. Przestał udzielać wywiadów. I tak już właściwie zostało. Ojciec Michaela mówił o tym, że ludzie próbowali go po prostu zniszczyć. Wszyscy doskonale wiemy, że masy uwielbiają historie gwiazd, które są na szczycie, a później spadają na samo dno. Tutaj tak nie było. Wszelkie problemy Chicago Bulls i Jordana spoiły drużynę - mimo wszystko. Tak przynajmniej to przedstawiono.

Kłopoty Jordana to jeden z ciekawszych wątków (nie jedyny) poruszonych w dokumencie Netflixa. Poznajmy legendę z zupełnie innej strony, której wiele osób i fanów mogło po prostu nie znać.