"The Umbrella Academy". Co będzie z Vanyą w 3. sezonie? Postać, którą gra Elliot Page też będzie transpłciowa!

Elliot Page rozwiał wątpliwości fanów, zastanawiających się, co wydarzy się z Vanyą Hargreeves, po tym jak aktor zrobił coming out jako osoba transpłciowa. Okazuje się, że jego postać w "The Umbrella Academy" będzie miała wiele wspólnego z samym odtwórcą tej roli...

Postać, w którą wciela się Elliot Page w "The Umbrella Academy" też będzie transpłciowa! 1 grudnia 2020 Elliot Page zrobił coming out jako osoba transpłciowa. Na swoich mediach społecznościowych napisał: Cześć przyjaciele, chcę się z wami podzielić wiadomością, że jestem trans, moje zaimki to on/oni i nazywam się Elliot. Czuję się szczęśliwy, że to piszę. Być tutaj. Dotrzeć do tego miejsca w moim życiu. Czuję ogromną wdzięczność za niesamowitych ludzi, którzy wspierali mnie w tej podróży. https://www.instagram.com/p/CIQ1QFBhNFg/ Fani szybko wyrazili wsparcie wobec aktora, którego znali z filmów "Juno", "Incepcja", "Zakochani w Rzymie" czy "Linia życia". Również przedstawiciele platformy Netflix napisali, że *już nie mogą doczekać się 3. sezonu "The Umbrella Academy"! W kontekście serialu, wiele osób zastanawiało się czy Elliot Page w dalszym ciągu będzie wcielał się w Vanyę Hargreeves, pomimo swojego coming outu. Aktor rozwiał wątpliwości fanów - na swoich mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie z planu nowej odsłony serialu z podpisem "Poznajcie Victora Hargreevesa". Oznacza to, że także postać Page'a będzie transpłciowa! Comingu outu Victora możemy spodziewać się już 22 czerwca 2022, bo na ten dzień zaplanowana jest premiera 3. sezonu "The Umbrella Academy"!