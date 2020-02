"The Voice Kids 3" BITWY 2. Baron i Tomson wybrali finałową trójkę! Kto przeszedł dalej? W ich drużynie jest zwyciężczyni całego programu?

Za nami druga odsłona BITW w programie "The Voice Kids 3"! Tym razem na scenie zmierzyli się członkowie drużyny Barona i Tomsona! Kto okazał się najlepszy i awansował do kolejnego etapu? Sprawdźcie!

"The Voice Kids 3" BITWY 2. - co się wydarzyło?

Bitwy w 3. edycji "The Voice Kids" już się rozpoczęły. W sobotę młodzi wokaliści i wokalistki zmierzyli się ze sobą w muzycznych pojedynkach - z każdego trio tylko jedna osoba mogła jednak przejść do kolejnego etapu. Tym razem najtrudniejsze wyboru musieli podjąć Baron i Tomson.

Jako pierwsze zmierzyły się ze sobą Ola, Kinga i Ewelina, które zaśpiewały "Domino" Jessie J. Lepiej nie dało się zacząć bitw. Trzy bardzo mocne głosy, ale ja poszedłbym dalej z Olą - powiedział Dawid Kwiatkowski. To był bardzo dojrzały występ. Powinnyście występować jako trio, bo rewelacyjnie brzmicie razem. Ja był poszła ze Ewelinką - skomentowała występ Cleo. Baron i Tomson postanowili, że w show zostaje Ewelina!

Ola, Milena i Fabian skonfrontowali się w piosence Mr. Big - "Wild World". Bardzo ładny występ. Fabian jesteś dżentelmenem, masz respekt do swoich kompanów na scenie. Ciężko mi wybrać. Może bardziej gotowa jest Milena - powiedziała Cleo. Ja jestem fanem istot nie z tej ziemi, a to jest chyba Ola - skontrował Dawid Kwiatkowski. Baron i Tomson postanowili, że dalej przygodę z programem "The Voice Kids 3" będzie kontynuować Ola!

Drużyna Tomsona i Barona śpiewa hit Beyonce! Lepiej od oryginału?Zobacz więcej

Maya Iga i Julia zaśpiewały "Do kiedy jestem". Brzmicie świecie, rewelacja - powiedziała krótko Cleo. Myślę, że mamy w tym trio jedną osobę, która idealnie przedstawia walkę o siebie i jest to Julia. Brawo - dodał Dawid Kwiatkowski. Baron i Tomson do kolejnego etapu awansowali Julię!

Eliza, Lizaveta i Natalia zmierzyły się "Symphony" z repertuaru Clean Bandit i udziałem Zary Larsson. Dziękuję, że budowałyście emocje. Totalne rakiety! Eliza, chociaż była najbardziej z boku, okazałaś szacunek swoim koleżankom - powiedziała Cleo. Dawid za to skomentował: Bardzo dobrze dobrane trio i piosenka. Nie wiem, ale ja chyba wybrałbym gotową gwiazdę i to jest Liza. Baron i Tomson musieli dokonać trudnego wyboru, lecz postanowili, że do kolejnego etapu idą z Lizą!

Kuba, Konrad i Mateusz zaśpiewali "Nie zadzieraj nosa". Baron i Tomson do kolejnego etapu awansowali Konrada! Później scenę przejęli Antek, Hania oraz Lara, którzy na warsztat wzięli utwór "Spirit". Antoni, słychać, że na co dzień słuchasz Adele. To niesamowite, co robisz z głosem - skomentowała Cleo. Dawid dodał: Zobaczyłem pierwiastek wyjątkowości i to jest Lara. Baron i Tomson postanowili, że w programie zostaje Hania.

Sing Off w drużynie Barona i Tomsona – kto trafił do finału?

Jako pierwsza na scenie pojawiła się Lizaveta, która zaśpiewała "Break Free" Ariany Grande. Druga na scenie zjawiła się Ola, która zaśpiewała "The Best" Tiny Turner. Julia zmierzyła się z numerem "If I ain't got you" Alicii Keys. Hania na warsztat wzięła piosenkę "Nothing Breaks Like a Heart". Konrad zaśpiewał numer "Z pamiętnika młodego zielarza". Na koniec Ewelina zmierzyła się z utworem "Masterpiece".

Baron i Tomson zdecydowali, że do finałowego etapu "The Voice Kids" przechodzą Ewelina, Ola oraz Hania!