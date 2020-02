"The Voice Kids 3" FINAŁ! Kim są finaliści? Kto powtórzy sukces Rokasny Węgiel i Aniki Dąbrowskiej?

Przed nami wielki finał trzeciej edycji muzycznego show z udziałem najmłodszych. Zobaczcie, kto zaśpiewa na scenie w najbliższą sobotę! Który z finalistów powtórzy sukces Roksany Węgiel i Aniki Dąbrowskiej?

#"The Voice Kids 3" FINAŁ w sobotę, 22.02.2020 o godz. 20:05 w TVP2! - sprawdź program tv

Po wielotygodniowej przygodzie utalentowanych dzieciaków na scenie „The Voice Kids”, przyszedł nas na ostateczne starcie. Już w najbliższą sobotę o godzinie 20:00 w TVP2 startuje finał talent-show z udziałem najmłodszych. Na scenie zaprezentuje się dziewięcioro finalistów, po trzech z każdej drużyny. Z teamu Dawida Kwiatkowskiego zaśpiewają Anastazja Maciąg, Marcin Maciejczak i Ala Tracz. Z ekipy Cleo wystąpią Natalia Kwalec, Szymon Lubicki i Wiktoria Zwolińska. Drużynę Tomsona i Barona reprezentować będą Hania Sztachańska, Ewelina Kozub i Ola Gwazdacz.

Jak będzie przebiegał wielki finał "The Voice Kids"? W pierwszym etapie na scenie zaprezentuje się troje uczestników z drużyny każdego trenera. Po występach Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron wybiorą jedną osobę, która przejdzie do drugiego i ostatecznego starcia. Troje uczestników zaśpiewa utwór solo, duet ze swoim trenerem oraz zaprezentuje swój singiel. O tym, kto zwycięży program zdecydują widzowie w głosowaniu SMS. Najlepszy z najlepszych otrzyma tytuł Najlepszego Głosu w Polsce trzeciej edycji "The Voice Kids" oraz nagrodę pieniężną przeznaczoną na przyszłą edukację w wysokości 50 000 złotych.

W sobotę na scenie nie zabraknie także gości muzycznych. Wystąpią Viki Gabor - zwyciężczyni drugiej edycji programu i Eurowizji Junior 2019, Alicja Szemplińska - zwyciężczyni 10. edycji "The Voice of Poland", zespół 4Dreamers, który tworzą uczestnicy pierwszej edycji "The Voice Kids". Zaśpiewają także zagraniczne gwiazdy - brytyjski zespół New Hope Club oraz fiński wokalista Isac Elliot. Kim są finaliści 3. edycji?

Drużyna Cleo

Natalia Kawalec ma 15 lat. Urodziła się i mieszka w Stanach Zjednoczonych. Natalia bardzo dobrze znana jest Polonii w Chicago z występów na różnego rodzaju uroczystościach. Nastolatka sama komponuje i pisze teksty swoich piosenek. Akompaniuje sobie też często na fortepianie. Nie wyobraża sobie życia bez śpiewania, z muzyką też wiąże swoją przyszłość.

Szymon Lubicki to jedenastoletni wulkan energii. Wokalny talent odziedziczył po mamie. Chłopiec doskonale radzi sobie także w kuchni, lubi piec i gotować. W wolnych chwilach Szymon uwielbia jeździć na hulajnodze.

Wiktoria Zwolińska to czternastoletnia romantyczka z Krakowa. Jest typem marzycielki, która uwielbia oglądać zachody słońca. Scena to według Wiktorii miejsce do przekazywania emocji. Coraz częściej tworzy własne teksty. Wiktoria posiada niezwykłą umiejętność słuchania ludzi. Niejednokrotnie zdarzało jej się doradzać swoim koleżankom, także w sprawach sercowych. Wiktoria chciałaby zostać psychologiem.

Drużyna Dawida Kwiatkowskiego

Anastazja Maciąg to czternastoletnia Olsztynianka. Śpiewa odkąd była dzieckiem. Pierwszych piosenek uczył ją tata. Chociaż dziś już taty nie ma, pasja do muzyki w Anastazji pozostała. Mama robi wszystko, aby córka nie przestawała śpiewać, dla Nastki stworzyła nawet małe studio w piwnicy.

Ala Tracz to pełna energii dziewięciolatka ze Stojeszyna Pierwszego. W domu zgłębia tajniki gimnastyki artystycznej, ćwicząc w nieskończoność mostki, szpagaty i gwiazdy. Zdolna akrobatka i… fanka zupy pomidorowej, ceni sobie towarzystwo. W programie wzięła też udział jej starsza siostra Ola.

Marcin Maciejczak to trzynastolatek z Bartochowa koło Sieradza. Prawdziwy artysta. Nie tylko śpiewa, ale też nagrywa i montuje swoje teledyski. Marcin nie wyobraża sobie życia bez muzyki i w przyszłości chciałby występować na największych scenach.

Drużyna Tomsona i Barona

Hania Sztachańska ma 13 lat i mieszka w Rokietnicy. Jest uczennicą szkoły muzycznej I stopnia w klasie fortepianu. Pierwszą miłością Hani jest śpiew. Uwielbia też sport i adrenalinę. Kiedy miała 10 lat skoczyła ze spadochronem. Hania lubi też gotować, ale teraz stawia na śpiew!

Ewelina Kozub ma 13 lat i mieszka z rodziną w Lubomiu. Śpiew to jej wielka miłość, ale to nie jedyna jej pasja. Ewelina marzy o własnym programie telewizyjnym, w którym prezentowałaby i testowała różne gadżety.

Ola Gwazdacz to jedenastolatka z Dzierzgonia. Na scenie czuje się jak ryba w wodzie. Energetyczna i zawsze uśmiechnięta. Ma liczne rodzeństwo, z którym świetnie dogaduje się mimo dużej różnicy wieku. Ola bardzo lubi jeździć na rolkach.