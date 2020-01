"The Voice Kids 3". Ida Nowakowska lepsza od Barbary Kurdej-Szatan? Obudził się w niej instynkt macierzyński!

Ida Nowakowska zadebiutowała w "The Voice Kids". W 3. edycji show zastąpiła Barbarę Kurdej-Szatan. Jak wypadła? Czy przejmuje się porównaniami do swojej poprzedniczki?

Ida Nowakowska w "The Voice Kids"

Za nami pierwsze Przesłuchania w ciemno 3. edycji "The Voice Kids". Tym razem, za kulisami z młodymi wokalistami rozmawia i dodaje otuchy Ida Nowakowska, która zastąpiła w programie Barbarę Kurdej-Szatan. Okazuje się, że Ida zdaje sobie sprawę z tego, że nie uniknie porównań do swojej poprzedniczki.

- Porównania zawsze będą. Tak już jest. Ja Basię bardzo lubię i ona sama wie, że dla mnie to jest coś wyjątkowego, nie podchodzę do tego jak do zwykłej pracy - wskazuje Nowakowska, po czym szczerze wyznaje, że praca z dziećmi jest dla niej specjalna, bo sama marzy o tym, aby zostać mamą! - Mam coś takiego, że ja kocham dzieci. Myślę, że to taki instynkt macierzyński, że po prostu bardzo bym chciała te dzieci mieć - przyznaje.

Czy Ida sugerowała się tym, jak "The Voice Kids" prowadziła Basia Kurdej-Szatan? - Nie potrafię kogoś naśladować jako prowadząca. Czasami to dobre, a czasami złe. (...) Faktycznie aura Basi była ze mną przez pierwsze kilka dni nagrań - wspomina Nowakowska. Co jeszcze powiedziała nam o 3. edycji? Zobacz wideo!

