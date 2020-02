"The Voice Kids 3". Marcin Maciejczak to fenomen na wielką skalę. Mamy na to dowód!

Gdy pojawił się na scenie "The Voice Kids 3" od razu zachwycił jurorów i publiczność. Nie mogło być inaczej. Marcin Maciejczak przeszedł do historii jako pierwszy chłopak, który wygrał polską edycję popularnego show TVP dla dzieci.

Magia w "The Voice Kids"

Skromny, ale niezwykle oryginalny. Gdy zaczyna śpiewać, na scenie dzieje się magia. Tak można w wielkim skrócie opisać wszystkie występy Marcina Maciejczaka, który zwyciężył 3. edycję "The Voice Kids". 13-letni chłopak z Bartochowa już na Przesłuchaniach w ciemno oczarował swoją wrażliwością. Z odcinka na odcinek było tylko lepiej, a młody artysta zdobywał coraz większe uznanie. Konsekwencja i olbrzymi talent doprowadziły go do zwycięstwa.

Marcin Maciejczyk fenomenem jakich mało!

Bez wątpienia w przypadku Marcina Maciejczaka, który był w drużynie Dawida Kwiatkowskiego możemy mówić o fenomenie. Chłopak doskonale wie, jaką muzykę chce tworzyć i jaką drogą kroczyć. Aż trudno uwierzyć, że ma dopiero... 13 lat!

Warto zaznaczyć, że swój pierwszy singiel, który zaprezentował podczas finału już bije rekordy popularności na YouTube. - Na początku mieliśmy inne plany na piosenkę, chcieliśmy zacząć od mrocznego stylu, bo chcę tworzyć dark pop, ale finalna wersja tego utworu nie podobała mi się. Później Dominic Buczkowski i Patryk Kumór napisali mi inną piosenkę i to była właśnie "Jak gdyby nic". Myślę, że jest idealnym opisem mnie - opowiada nam finalista "The Voice".

Wsparcie w "The Voice Kids"

Niezwykle ważna w tym programie jest tutaj też rola trenerów. Marcin był pod opieką Dawida Kwiatkowskiego. To pierwsze zwycięstwo w drużynie idola nastolatek. Uczestnik show TVP zdradził, że Kwiatkowski był wymarzonym trenerem wokalnym, ale też otaczał go wsparciem psychicznym. - Dawid jest wspaniały. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że jego wybrałem, bo miałem inne plany, a nie wiem jak by to się potoczyło - mówił szczęśliwy zwycięzca tuż po finale. Ponadto Marcin może liczyć na rodzinę, która kibicowała mu i wspierała go na każdym kroku w show. - Jest uczestnik i jest trener. To jest nic w porównaniu do tego, jaką rolę grają w tym całym programie rodzice. Marcin, rodzice pozwalają Ci być tym kim chcesz, śpiewać to co chcesz, ubierać to chcesz i nosić kolczyki tam gdzie chcesz. Jednocześnie dbają o Twoje bezpieczeństwo i są w stanie pójść za Tobą w ogień. Odwdzięcz się im tym samym - zaznaczył Kwiatkowski w swoich mediach społecznościowych.

- Marcin wykazał się niesamowitą wrażliwością już podczas "blindów". Chłopak przypomina mi trochę neurotycznego Briana Molko z wczesnych lat. Jednak prawdziwą skale swoich możliwości pokazał w finale, gdzie wykonał autorską piosenkę. Bardzo dojrzale zinterpretował słowa tego utworu - ocenia dziennikarka show biznesowa Sandra Hajduk i dodaje: - Jeśli nie zmiażdży jego wrażliwości branża i nie przemieli na pop papkę, będą z niego ludzie - kwituje Hajduk. Niewątpliwie talent, wrażliwość i dojrzałość mimo młodego wieku może zaprowadzić go na sam szczyt. Tego też mu życzymy.