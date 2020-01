"The Voice Kids 3" odcinki 3 i 4. Fan Freddiego Mercury'ego i pretendent do wygranej na Przesłuchaniach w ciemnio w Małopolsce i na Podkarpaciu!

Kolejne małe talenty stanęły na scenie "The Voice Kids 3". Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron posłuchali niezwykłych dziecięcych głosów i zgarnęli do swoich drużyn kolejne perełki. Co wydarzyło się na Przesłuchaniach w ciemno w Małopolsce i na Podkarpaciu?

"The Voice Kids 3" odcinki 3 i 4 - co się wydarzyło?

Przesłuchaniach w ciemnio w Małopolsce i na Podkarpaciu otworzyła zwyciężczyni 1. edycji "The Voice Kids", Roksana Węgiel. Roxie, która ma już na swoim koncie wiele sukcesów, zaśpiewała "Potrafisz" i przypomniała, że na karierę nie trzeba czekać do 18. roku życia. Na scenie pojawił się więc 11-letni Kuba Maliszewski, który zaśpiewał "Nothing's Gonna Change My Love for You" Glenna Medeirosa. Rozczulona pierwszymi dźwiękami Cleo odwróciła się jako pierwsza. Za nią podążyli panowie. Wszyscy zacięcie walczyli o Kubę, ale on postanowił dołączyć do drużyny Cleo.

13-letnia Lara Hidane urodziła się w Maroko. W "The Voice Kids" zaśpiewała "Rise up" z repertuaru Adry day. - Czarujesz głosem, poruszając się swobodnie po dźwiękach. Jesteś dojrzałą wokalistką. Ja się totalnie zasłuchałam - powiedziała po występie Cleo. - Takiego wokalu nam trzeba - stwierdził Tomson, a Lara uznała podobnie, wybierając chłopaków z Afromental na swoich Trenerów. Beniamin Nowakowski ma 14 lat i jest wielkim fanem Lady Gagi. Po tym, jak zaprezentował "Dive" Eda Sheerana, Trenerzy walczyli o niego jak lwy, a on postanowił kontynuować swoją przygodę w programie z Dawidem Kwiatkowskim.

"Don't stop the music" Rihanny wykonała 14-letnia Iga Pawełczak. - Jaka fajna wersja, jaki flow - chwaliła nastolatkę Cleo. Jej energii dali się ponieść jednak jedynie Tomson i Baron. Na "Trofea" Dawida Podsiadły pokusił się Krystian Gizicki. Niestety, nie odwrócił się żaden fotel, ale Trenerzy zachęcali chłopca, aby nie tracił zapału do śpiewania i wrócił do programu w przyszłym roku. Paweł Madzia chciałby zostać znanym kompozytorem - jak Zbigniew Wodecki. Na scenie zagrał i zaśpiewał "Chwytaj dzień" Kayah i Zbigniewa Wodeckiego. Jako pierwsza i jedyna odwróciła się Cleo.

14-letnia Julia Wincenciak była już w "The Voice Kids", ale w 2. edycji żaden z Trenerów nie odwrócił się podczas jej występu. Tym razem zaśpiewała "If I ain't got you" Alicii Kays i odwrócili się wszyscy! - Tak dojrzały wokal z tak dojrzałą głową powinien pójść do Tomsona i Barona - ocenił Tomson, a Julia go posłuchała. Czas na Dawida Wojnarowicza, który wykonał "Długość dźwięku samotności" Myslovitz. Nie zaczarował on jednak Trenerów. Swoją wersję "Flashlight" Jessie J zaprezentowała Julia Wiśniewska. - Miałaś przepiękny początek, później trochę się posypało, ale zwalam to na stres - stwierdził Baron. Spośród wszystkich Trenerów Julia wybrała Dawida.

Idolem Fabiana Kurnyty jest Freddy Mercury, dlatego w "The Voice Kids" rozbrzmiało "Don't stop me now" Queen. Po Fabiana zgłosili się Tomson i Baron. - Dużo rock'n'rolla, bardzo mi się to podoba - powiedział Baron. Karina Kowalska ma 9 lat. Swoim wykonaniem "Call me maybe" zauroczyła Cleo i Dawida. Karinka nie miała jednak wątpliwości - jej Trenerem został Dawid. 14-letnia Milena podpaliła scenę utworem "Girl on fire" Alicii Keys. W ostatniej chwili odwróciła się cała trójka! - To był totalny ogień - podsumowała Cleo. Milena wybrała Tomsona i Barona. Marcin Maciejczak** zachwycił wszystkich śpiewając "I'll never love again" Lady Gagi. - Uwielbiam takich wrażliwców. Czuję, że będę twoim wokalnym aniołem stróżem - powiedziała Cleo. Serce Marcina zdobył jednak Dawid.