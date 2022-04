"The Voice Kids 5" BITWY 2. Kolejne bitwy za nami! Kto z drużyny Cleo przeszedł dalej? Trenerka miała nie lada wyzwanie!

Za nami kolejny odcinek "The Voice Kids 5". Jako druga swój finalny skład miała okazję wybierać Cleo. Trenerka miała nie lada wyzwanie - dzieciaki wykonywały utwory w spektakularny sposób! Sprawdźcie, kto z drużyny Cleo przeszedł do kolejnego etapu programu!

Czas na BITWY w programie "The Voice Kids 5". W tym odcinku oglądaliśmy zmagania utalentowanych dzieciaków z drużyny Cleo, która musiała podjąć decyzję: kto zostaje, a kto wraca do domu?

Przypomnijmy - w zeszłą sobotę odbyły się pierwsze bitwy. Wówczas to Dawid Kwiatkowski stanął przed trudną decyzją. Nie zabrakło łez!

BITWY 2 - DRUŻYNA CLEO W "THE VOICE KIDS 5"

Odcinek w sobotę 9 kwietnia 2022 r. rozpoczął się koncertem Cleo która wykonała jeden ze swoich hitów - "Bastet". Przypomnijmy: do drużyny Cleo ostatecznie dostali się: Hania Janicka, Paulina Knapik, Laura Borgieł, Julia Mika, Marika Brdękiewicz, Nadia Machała, Julia Sechman, Julia Bieniek, Zuza Górecka, Wojtek Malinowski, Karolina Mikołajczak, Franek Płatek, Piotrek Pawłowski, Mateusz Krzykała, Max Kononow, Amelka Jakób, Emilia Głodek i Patrycja Kulicka.

Potem mogliśmy oglądać, jak dzieci pomogły Cleo wykonać zadanie specjalne, które dla nich przygotowano. Każda drużyna miała swoje specjalne zadanie do wykonania, aby odkryć, jaki utwór wybrała im Cleo. Gdy dzieci wykonały swoje zadanie, zaczęły się... BITWY!

BITWY 2

Jako pierwsi na scenie pojawili się Franek Płatek, Amelka Jakób i Paulina Knapik. Wykonali uwtór "Afera" Viki Gabor. Ich występ poderwał Trenerów na równe nogi - nie sposób było oprzeć się tej energii! - Tak się rozpoczyna bitwy! - przyznał Baron, dodając, że największe wrażenie zrobiła na nim Paulina Knapik. - Najbardziej zawodowa była Paulinka - stwierdził Tomson. Cleo postanowiła, że do etapu Sing Off awansuje Paulinka!

Następnie na scenie stanęli Karolina Mikołajczak, Zuzia Górecka i Julia Mika. Wykonały utwór "When You Believe" Mariah Carey i Whitney Houston. Tomson był pod wrażeniem głosu Zuzanny, za głębią której głosem "by poszedł". Z kolei Dawid Kwiatkowski stwierdził, że poszedłby za głosem Julii. Cleo miała trudny orzech do zgryzienia. Trenerka zdecydowała, że do kolejnego etapu Sing Off przechodzi Karolina.

Trenerzy byli zgodni! To jedna z najlepszych bitew przez pięć lat!Zobacz więcej

Trzecia drużyna, która pojawiła się na scenie to Hania Janicka, Wojtek Malinowski i Mateusz Krzykała. Wykonali utwór Lewisa Capaldi "Someone You Loved". - Bardzo ciężki wybór, nie jestem w stanie wybrać jednego dobrego głosu z tego trio - przyznał Dawid Kwiatkowski. Trenerka miała bardzo trudną decyzję do podjęcia po wysłuchaniu tej trójki. Finalnie Cleo zdecydowała, że do kolejnego etapu Sing Off przechodzi Mateusz.

Następnie na scenie pojawili się: Julia Sechman, Nadia Machała i Piotrek Pawłowski. Dzieciaki wykonały utwór Krzysztofa Krawczyka "Za tobą pójdę jak na bal". - Nadia, masz coś magnetycznego w sobie - stwierdzili zgodnie Trenerzy. Decyzją Cleo do kolejnego etapu Sing Off przechodzi właśnie Nadia.

Piątą drużyną, która zaprezentowała swój talent było trio Marika Brdękiewicz, Julia Borgieł i Julia Bieniek. Dziewczyny wykonały utwór zespołu ABBA "The Winner Takes It All". Choć na próbach miały problem z melodią, na scenie poradziły sobie świetnie. - Śpiewacie czysto, dodajecie sobie piękne ozdobniki, każda w swoim stylu - mówił Dawid Kwiatkowski, którego faworytką była Julia. Baron z kolei stawiał na Marikę, zaś Tomson - na Laurę. - Jestem z was naprawdę dumna, bo zrobiłyście ogromny postęp - mówiła Trenerka. Cleo zdecydowała, że do kolejnego etapu Sing Off przechodzi Julia.

Szóstym i ostatnim trio była Emilia Głodek, Max Kononow i Patrycja Kulicka. Trio wykonało utwór "When I Was Your Man" Bruno Marsa. Sposób, w jaki Emilia, Max i Patrycja zaśpiewali wywoływał gęsią skórkę. - Wspaniały występ - podsumował Dawid Kwiatkowski, którego ujął Max. Chłopak zachwycił również Barona i Tomsona. Cleo zdecydowała, że Max przechodzi do kolejnego etapu Sing Off!.

Trenerzy byli zgodni! To jedna z najlepszych bitew przez pięć lat!Zobacz więcej

SING OFF

Do etapu Sing Off dostali się: Paulina Knapik, Karolina Mikołajczak, Mateusz Krzykała, Nadia Machała, Julia Bieniek i Max Kononow. Jako pierwsza na scenie pojawiła się Paulina, która zaśpiewała "Dear Future Husband" Meghan Trainor. Karolina zmierzyła się z piosenką "Adagio" Lary Fabian. Mateusz zaśpiewał piosenkę "Just a little bit of love" Toma Grennana. Nadia zaśpiewała utwór "Pogoda ducha" Hanny Banaszak. Julia natomiast na warsztat wzięła utwór "Lovin' You" Minnie Riperton. Max z kolei wykonał utwór "drivers license" Olivii Rodrigo.

DO NASTĘPNEGO ETAPU AWANSOWALI MATEUSZ, JULIA I MAX!

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl