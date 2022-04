"The Voice Kids 5" BITWY. Dawid Kwiatkowski zapłakany po występie swoich podopiecznych! Ten wokalny pojedynek wzruszy każdego!

Przed nami kolejny etap programu "The Voice Kids 5", czyli BITWY! Ogromne emocje zawładnęły sceną muzycznego talent show z udziałem dzieci. Nikt nie był w stanie powstrzymać łez po występie trzech chłopców z drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Zobaczcie wideo!

"The Voice Kids 5" BITWY w sobotę, 2 kwietnia 2022 roku, o godzinie 20:00 na antenie TVP 2

Piotr Pączkowski, Marceli Józefowicz oraz Aleksander Ryś z drużyny Dawida Kwiatkowskiego zaśpiewają w dzisiejszym odcinku "The Voice Kids" przebój Labrinth i Emeli Sandé „Beneath Your Beautiful”. Występ, którego fragment możecie zobaczyć już teraz w naszym wideo, doprowadził do łez rodziny uczestników, trenerów oraz zgromadzoną w studiu publiczność.

Chłopaki też płaczą - powiedział Dawid tuż po zakończeniu występu chłopców, na których twarzach także pojawiły się łzy.

Popracowałeś nad emocjami - zauważył siedzący obok Baron.

Wiele osób mówiło mi, że może trochę za często ronię łzy, ale obiecałem mojemu bratu, że nigdy nie będę ich powstrzymywał. W tym programie one są tylko i wyłącznie ze szczęścia i z dumy. Wy nigdy nie wsadźcie do więzienia w swojej głowie tych łez. One są ważne - zaapelował poruszony Dawid Kwiatkowski.

Który z trzech chłopców przejdzie do kolejnego etapu - Sing Off? Przekonamy się już dziś o 20:00 w TVP2. Przypomnijmy, że będą to pierwsze Bitwy piątej edycji "The Voice Kids". Tuż po zakończeniu tego etapu zobaczymy etap Sing Off, w którym na scenie ponownie zaśpiewa sześcioro dzieci.

