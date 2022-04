"The Voice Kids 5". Wielki finał już w sobotę! Kim są finaliści? Poznaj ich bliżej!

Finał piątej edycji "The Voice Kids" zbliża się wielkimi krokami! Już w najbliższą sobotę dowiemy się, kto wygra program! Kim są finaliści? Kto powtórzy sukces Roksany Węgiel, Aniki Dąbrowskiej, Marcina Maciejczaka i Sary Egwu-James?

"The Voice Kids 5" FINAŁ w sobotę, 23.04.2022 o godz. 20:00 w TVP2! - sprawdź program tv

O tym, kto wygra program, zadecydują wyłącznie widzowie. Zwycięzca piątej edycji "The Voice Kids" otrzyma tytuł Najlepszego Dziecięcego Głosu w Polsce oraz 50 tysięcy złotych na rozwój talentu. Kim są finaliści programu? Poznajcie ich bliżej!

Finaliści 5. edycji "The Voice Kids"

Drużyna Dawida Kwiatkowskiego:

Laura Bączkiewicz ma 10 lat. Przygodę z muzyką rozpoczęła w wieku zaledwie 4 lat w Konińskim Domu Kultury. Obecnie naukę kontynuuje w Studiu Piosenki Estradowej Hit w Koninie. Od najmłodszych lat zachwyca swoim talentem wokalnym, zdobywając nagrody w konkursach i na festiwalach muzycznych. Laura jest także aktorką dubbingową, użycza swojego głosu wielu postaciom animowanym i filmowym. To dziewczynka pełna energii, kochająca przyrodę i zwierzęta. W domu ma dwa psy, dwa koty i króliczka. W przyszłości chciałaby zostać wokalistką lub aktorką.

Piotrek Pączkowski ma 13 lat. Jest energicznym i ambitnym chłopcem. Mówi, że nie wyobraża sobie życia bez muzyki, która jest jego największą pasją. Swoje zdolności wokalne objawił już w przedszkolu. Ukończył szkołę muzyczną I stopnia w klasie fortepianu. Kontynuuje naukę w Zespole Szkół Muzycznych II Stopnia w Legnicy. Marzy, aby w przyszłości utrzymywać się ze swojej pasji. Lubi musicale oraz aktywne formy spędzania czasu.

Alicja Górzyńska ma 14 lat. Jest pogodną i radosną dziewczynką, która bardzo lubi nawiązywać nowe relacje. Muzyka to cały jej świat i to właśnie z nią wiąże swoją przyszłość. Śpiewa od czterech lat. Uczęszcza do szkoły muzycznej, w której uczy się gry na fortepianie, a od roku samodzielnie próbuje gry na gitarze elektrycznej. Jej drugą pasją są żagle. Zdobyła już patent sternika motorowodnego oraz żeglarza jachtowego.

Drużyna Cleo:

Julia Bieniek ma 13 lat. Jest żywiołową pełną energii dziewczynką, której uśmiech rzadko znika z twarzy. Od dłuższego czasu jej motto życiowe brzmi: „Człowiek, który nigdy nie popełnił błędu - nigdy nic nie zrobił”. Dlatego Julia stara się spełniać swoje marzenia i realizować różne pasje. Jest bardzo uparta i pomimo różnych trudności, nigdy się nie poddaje. Obecnie jest w ostatniej klasie szkoły muzycznej I stopnia w Lublinie w klasie skrzypiec. Od dwóch lat zaczęła się kształcić wokalnie w Studio Muzyki Rozrywkowej w Lublinie. Muzyka to całe jej życie. Kiedy późnym wieczorem rodzina ma już dość jej wysokich tonów, zawsze ma wiernego słuchacza w postaci ukochanego kota Tymka.

Mateusz Krzykała ma 13 lat. Mateusz śpiewa non-stop, także podczas treningów koszykówki czy też grając w szachy. Swych sił próbuje również w grze na pianinie. Od pewnego czasu uczy się grać na tym instrumencie. Kocha kulturę japońską. W wolnym czasie z pasją animuje stworzone przez siebie rysunki. Ceni sobie przyjaźnie, jest dobrym i otwartym na innych ludzi człowiekiem.

Max Kononow ma 13 lat. Śpiewa wszędzie: na ulicy, pod prysznicem, w szkole - muzyka jest całym jego światem. Od lat bierze udział w różnych konkursach wokalnych. Przerwy między śpiewaniem wypełnia zajęciami sportowymi. Jest wielbicielem gry w squasha, ale także pływa i tańczy hip-hop. A na te wszystkie zajęcia dojeżdża na hulajnodze. Lubi opiekować się zwierzętami. Zawsze znajdzie czas dla swojej ukochanej świnki morskiej Misi. Swoją przyszłość Max pragnie związać z muzyką i sceną.

Drużyna Barona i Tomsona:

Ida Wargskog ma 12 lat. Komponuje muzykę od 4. roku życia. Oprócz śpiewu i muzyki, uwielbia wymyślać różne historie i opowieści, dlatego napisała dwie książki. Tworzy też własne gry planszowe. Idę pasjonuje kosmos - przeczytała wszystkie książki dla młodzieży o tej tematyce i wciąż szuka nowych źródeł informacji. Jest dwujęzyczna, jej drugim językiem jest szwedzki. Nie wyobraża sobie wakacji bez wdrapywania się po skalistym wybrzeżu zachodniej Szwecji.

Maja Cembrzyńska ma 13 lat i już bardzo dobrze wie, czego w życiu chce. Karierę wokalną rozpoczęła w wieku 5 lat wygrywając Konkurs Piosenki Przedszkolaka. Od kilku lat kształci się wokalnie i gra na pianinie. Poza śpiewem, Maja lubi uczyć się języków obcych: angielskiego i francuskiego. Interesuje się także modą, lubi czytać książki i gotować. Chętnie poznaje nowych ludzi, a także uwielbia podróże. W wolnym czasie ogląda seriale i spotyka się z przyjaciółmi.

Tosia Zakrzewska ma 12 lat. Najpierw zaczęła śpiewać, a dopiero potem mówić. Jej przygoda z muzyką rozpoczęła się w przedszkolu, od występów w jasełkach, a potem w scholi muzycznej. Oprócz śpiewu bardzo lubi czytać kryminały, oglądać filmy - zwłaszcza musicale i spotykać się z przyjaciółmi. Marzy o dobrym liceum, a potem o studiach wokalnych. W przyszłości chciałaby polecieć do Los Angeles. Tam nakręcono jeden z jej ulubionych filmów "Burleska", w którym zagrała jej największa idolka - Christina Aguilera.

Kto wygra program? Dowiemy się w sobotę! Zobacz naszą galerię i sprawdź. jak wyglądają finaliści 5. edycji "The Voice Kids":

