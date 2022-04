"The Voice Kids". Cleo wspomina swój występ w "X Factor": "Odpadałam z różnych programów, ale wojnę o marzenia wygrałam"

Cleo to obecnie jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. W materiale wideo zapowiadającym sobotni odcinek "The Voice Kids" wokalistka wraca pamięcią do początków swojej kariery, kiedy w jednym z programów spadła na nią lawina krytyki.

"The Voice Kids" Bitwy w drużynie Cleo Już w najbliższą sobotę, podczas Bitew, Cleo spośród osiemnaściorga dzieci ze swojej drużyny wybierze troje, które przejdą do wielkiego finału piątej edycji „The Voice Kids”. Początkowo cała drużyna podzielona na sześć 3-osobowych zespołów zaśpiewa polskie i zagraniczne przeboje. Z każdego tria trenerka wytypuje po jednej osobie, która ponownie zaśpiewa na scenie podczas Sing Off. Z sześciorga muzykalnych dzieci Cleo wyłoni finałową trójkę. Cleo wspomina swój występ w "X Factor" Przed podjęciem trudnej decyzji o tym, kto przejdzie dalej, a kto będzie musiał pożegnać się z programem, wokalistka postanowiła opowiedzieć dzieciom historię swojej kariery. Wielokrotnie odpadałam z różnych programów typu talent show i wiele bitew przegrałam. Ale wojnę o marzenia wygrałam i jestem tutaj gdzie jestem - rozpoczęła Cleo, która w 2011 roku postanowiła spróbować swoich sił w jednym z programów poszukujących wokalnych talentów. Pierwsze bitwy na nami! Polały się łzy! Kto z drużyny Dawida Kwiatkowskiego awansował dalej?Zobacz więcej Po występie, w trakcie którego zaśpiewała wielki przebój Tiny Turner „Proud Mary”, Cleo usłyszała same nieprzychylne opinie. "W swojej nie­prze­cięt­no­ści je­st dosyć prze­cięt­na”, "dusisz się w tej piosence" - ocenili jurorzy. Mimo niepochlebnych słów piosenkarka nie porzuciła marzeń o karierze, a ówczesną porażkę po latach zaczęła traktować jako dobrodziejstwo. Pamiętając trudne początki Cleo postanowiła przekonać młode wokalistki i wokalistów z "The Voice Kids", że nigdy nie można się poddawać i zapominać o osiąganiu życiowych celów. Jakąkolwiek teraz podejmę decyzję pamiętajcie o tym, że nawet jak nie dzisiaj, to jesteście w drodze do wygrania swojej wojny o marzenia - mówi w naszym materiale wideo Cleo. Którzy uczestnicy z drużyny wokalistki przejdą do wielkiego finału piątej edycji „The Voice Kids”? Odpowiedź już w najbliższą sobotę o 20:00 w TVP2. Zobacz galerię Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl https://facebook.com/telemagazynpl