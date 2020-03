"The Voice Kids". Cleo zachwycona Marcinem Maciejczakiem. "Jest powiewem świeżości na polskim rynku"

Ostatnią edycję "The Voice Kids" wygrał Marcin Maciejczak z drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Cleo jest zachwycona młodym wokalistą. "Jest powiewem świeżości na polskim rynku".

Marcin Maciejczak z "The Voice Kids" zrobi karierę?

Zwycięzcą 3. edycji "The Voice Kids" po raz pierwszy został chłopiec. Marcin Maciejczak zachwycił nie tylko Trenerów, lecz także publiczność i widzów przed telewizorami. Młody wokalista był w drużynie Dawida Kwiatkowskiego, ale to nie znaczy, że pozostali Trenerzy nie doceniają jego talentu. Cleo w rozmowie z nami zdradziła, że w "The Voice Kids" wszyscy są jedną wielką rodziną.

My jesteśmy tam we wspólnym celu. My jako trenerzy, my jako program "The Voice Kids" jesteśmy tam jedną wielką rodziną, która pragnie jednego wspólnego szczęścia, czyli wyłonienie tego finalisty i tutaj mamy Marcina, z którego wszyscy jesteśmy bardzo dumni.

Czy Marcin Maciejczak zrobi karierę na miarę Roksany Węgiel czy Viki Gabor? Cleo przyznaje, że wróży mu sukces, ale jednocześnie zaznacza, że Marcin jest zupełnie innym artystą niż wspomniane wokalistki.

Oczywiście wróżę sukces, natomiast on jest troszeczkę z innego świata. On jest troszeczkę (...) bardziej związany z poezją.

