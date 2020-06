"The Voice Kids". Marcin Maciejczak podbija sieć nowym singlem "Deszcz i bez". Zrobi karierę jak Roksana Węgiel?

Zwycięzca 3. edycji "The Voice Kids" znowu daje o sobie znać. Marcin Maciejczak opublikował właśnie swój nowy singiel pt. "Deszcz i bez". Wygląda na to, że młody wokalista na dobre chce zagościć na listach przebojów.

Nowy singiel zwycięzcy "The Voice Kids"

Marcin Maciejczak brawurowo zwyciężył trzecią edycję "The Voice Kids", a jego występy regularnie trafiają do zestawień "The Voice Global"– oficjalnego kanału YouTube formatu The Voice, który prezentuje najciekawszych artystów z całego świata. Nieoczywistym singlem "Jak gdyby nic" Marcin otworzył sobie drzwi do kariery. Utwór dotarł do 20 miejsca najczęściej odtwarzanych utworów w Polsce, plasując się jednocześnie na pierwszych miejscach radiowych list przebojów.

Teraz premierę ma wyczekiwany drugi singiel artysty "Deszcz i bez". Tekst utworu jest naiwną, choć szczerą próbą powstrzymania tego, co nieuniknione. Jak się okazuje podany na dłoni świat może nie być wystarczającym argumentem, aby ocalić, coś, co tylko w teorii miało trwać wiecznie. Łatwo można wypaść poza kadr, nawet gdy jeszcze chwilę temu wydawało się to nieprawdopodobne.

Autorami utworu są Ashley Hicklin - brytyjski producent mający na koncie współpracę m.in. z takimi artystami jak Lana Del Rey, czy James Morrison, Martin Brammer - angielski songwriter, znany ze współpracy m.in. z Jamesem Bayem, Johnem Newmanem, czy Ellą Eyre i Michał Majak współpracujący m.in. z Natalią Nykiel. Nowym singlem Marcin potwierdza, że nie przypadkiem znalazł się na muzycznym rynku. Nie oglądając się na tymczasowe muzyczne trendy, konsekwentnie podąża własną artystyczną ścieżką.

