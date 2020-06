"The Voice of Poland 10". Bartek Deryło zaprezentował swój debiutancki singiel! Jak zaprezentował się półfinalista show TVP?

Jego wszystkie występy w ostatniej edycji „The Voice of Poland” wyświetlono w sieci ponad 1,3 miliona razy! Półfinalista dziesiątej edycji „The Voice of Poland” wydał właśnie singiel „Deszcz” będący zapowiedzią jego debiutanckiej płyty.

Bartek Deryło to jeden z najbardziej oryginalnych głosów jubileuszowej edycji talent-show TVP2. Po Przesłuchaniach w Ciemno młodego wokalistę w swojej drużynie chcieli mieć Michał Szpak, Kamil Bednarek oraz Tomson i Baron. Ostatecznie Bartek zdecydował się dołączyć do ekipy chłopaków z Afromental. Ogromna wrażliwość, umiejętności wokalne i oryginalny głos zapewniły mu miejsce w odcinkach na żywo.

Choć Bartek Deryło nie wygrał programu nie zniechęcił się do walki o spełnienie muzycznych marzeń. Młody wokalista zaprezentował swój debiutancki singiel „Deszcz”, do którego klip możecie zobaczyć już teraz. Co ciekawe Bartek jest współkompozytorem oraz autorem tekstu.

Deszcz to utwór który skoncentrowany jest na trudnościach podczas prób dotarcia do celu. Zwątpienie i frustracja w tej piosence przenikają się z nadzieją i wiarą, które przynoszą wskazówki z czasem - mówi o debiutanckim utworze Bartek Deryło.

Młody wokalista, student Uniwersytetu Zielonogórskiego na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w klasie wokalnej, pracuje obecnie nad swoją debiutancką płytą, która ma ujrzeć światło dziennie na przełomie roku. Jak udało się nam ustalić Bartek niebawem zaprezentuje kolejne utwory, a wśród nich muzyczną niespodziankę, z której z pewnością ucieszą się fani 10. edycji „The Voice of Poland”.