"The Voice of Poland 11". Margaret odchodzi z programu! Wokalistka nie chce dłużej współpracować z Telewizją Polską

To już pewne. Widzowie nie zobaczą Margaret w fotelu jurorskim 11. edycji "The Voice of Poland". Wokalistka w jednym z komentarzy w mediach społecznościowych przyznała, że nie chce dłużej współpracować z Telewizją Polską. Kto ją zastąpi?

Margaret odchodzi z "The Voice of Poland"

Plotki na temat rezygnacji Margaret z jurorowania w "The Voice of Poland" potwierdziły się. 10. edycja była dla wokalistki bardzo wymagająca. W jednym z wywiadów tłumaczyła, że po zakończeniu programu czuła się wypłukana emocjonalnie.

Pod koniec 2019 roku Margaret oznajmiła, że potrzebuje przerwy od pracy i show-biznesu, a w mediach ruszyła giełda nazwisk. Długo spekulowano, kto miałby ją zastąpić w fotelu jurora 11. edycji "The Voice of Poland". Mówiło się, że to Natalia Nykiel zostanie Trenerką "The Voice".

Wielu fanów liczyło jednak na to, że Małgorzata Jamroży zdecyduje się wrócić do programu po przerwie. Jak się teraz okazuje, wokalistka nie ma jednak takiego zamiaru. Na Instagramie przyznała, że nie chce dłużej współpracować z Telewizją Polską.

Szkoda, bo "The Voice of Poland" kocham, ale niestety to jest TVP, więc sobie odpuszczę - napisała w odpowiedzi na jeden z komentarzy na Instagramie Margaret.

Spodziewalibyście się takie odpowiedzi?